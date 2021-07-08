Üç gündür yükseliyordu! Altın bu kez düşüşle güne başladı! Serbest piyasada altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 8 Temmuz 2021 Perşembe güncel altın fiyatları Haftanın ilk 3 gününe yükselişle başlayan atlın fiyatları 8 Temmuz 2021 Perşembe gününe ise düşüşle başladı. Gram altın 502,25 TL'den satılıyor, ONS altın ise 1.799,04 dolardan alıcı buluyor. Peki Serbest piyasada altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 8 Temmuz 2021 Perşembe güncel altın fiyatları

1 15 Fiyatlarında yaşanan hızlı değişim nedeniyle altın vatandaşların odağında yer alıyor. Bu kapsamda altın fiyatlarının günlük değişimi haftanın dördüncü günü olan 8 Temmuz 2021 Perşembe gününde araştırılıyor. Fiyatlardaki son durumu haberimizde bulabilirsiniz...