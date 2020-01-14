Üç il başkanı İzmir için buluştu

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in rahatsızlığı sebebiyle katılamadığı akşam yemeğinde, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar bir araya geldi. Üç başkan, İzmir'in sorunlarının çözümü konusunda ortak hareket edeceklerini, öncelikli konuların elektrik fabrikası, Bostanlı Balıkçı Barınağı ve Halkapınar Otogar Metrosu olduğunu belirtti. Toplantıda, Karşıyaka'ya stat yapılacağı da belirtildi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ı akşam yemeğinde ağırladı. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in ise gribal enfeksiyon rahatsızlığı sebebiyle toplantıya katılamadığı belirtildi. Üç başkan, yemek sonrası gazetecilere açıklama yaparak sorularını yanıtladı.

"Gündem sadece İzmir'di"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Güzel bir akşam yemeğinde birlikteydik. Güzel bir sohbetti. İzmir ile ilgili önemli konuları görüştük. Cumhur İttifakı ortağı MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin gribal enfeksiyon nedeniyle gelemedi. İyileşir iyileşmez bir araya gelerek bugünkü sonuçları değerlendireceğiz. Önemli bir başlangıç yaptık, inşallah devamı da gelecek. Bugün İzmir'i konuştuk. Geçmiş tecrübelerimizi paylaştık. Gündem sadece İzmir'di" dedi.

"Aksaklık olursa direkt görüşeceğiz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in Ankara ile ilgili projelerde gecikme olduğu yönünde açıklamaları olduğunu hatırlatan Sürekli, "TV programında bunun bürokrasiden kaynaklandığını ifade etti. Gecikmeler olağan akıştan kaynaklanabilir, takipsizlikten olabilir. Herkes iyi niyetle İzmir için çalışıyor. Projeler hızlansın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ankara görevini yapsın, hep beraber İzmir'imize hizmet edelim. Bu konuda somut örnekler var. İZBAN, merkezi hükümetle yerel idarenin birlikte gerçekleştirdiği dünyada eşi benzeri belki de görülmemiş bir proje. Bunun gibi İzmir'e kazandırmayı düşünüyoruz. Ortak yanlarımızı öne çıkarmalı, farklılıklarımızı kenara bırakmalıyız. Onun takibini yapacağız. Özkanlar Pazaryeri konusu önemliydi. Bornova Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü, milletvekilleri girişimleriyle sorun çözüldü. Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda da esasında niyet olarak farklılık yok. Orada balıkçıların barınak sorunun çözümü lazım. Buca metrosu gibi anında onay gelen projeler var. İnşallah bunları diyalogla bu seviyeye getireceğiz. İl başkanları olarak takip edeceğiz. Aksaklık olursa direkt görüşeceğiz. Bundan sonra yapacağımız toplantılarda İzmir için ortak projeler geliştirme kararı, bekleyen projelerin hızlı şekilde sonuçlandırılması kararımız var" diye konuştu.

"O stat Karşıyaka'ya yapılacak"

İl başkanları olarak birbirlerine dosya takdimi yaptıklarını kaydeden Sürekli, "İzmir'de beş Cumhur İttifakı belediyesi var. Onların da İzmir Büyükşehir Belediyesinden bazı talepleri var. Bunları ilettim. Onlar da bizlere Ankara'da bekleyen ya da İzmir'deki projeleri iletti" derken, Karşıyaka'daki stat konusu hakkında bir gelişmeyi de paylaştı. Sürekli, "Karşıyaka Spor Kulübünün talepleri vardı. Gençlik ve Spor Bakanımız, Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ, Milletvekilimiz Alpay Özalan ve Karşıyaka Spor Kulübünün katılımıyla yarın 16.00'da Ankara'da toplantı yapacaklar. Bu süreçler inşallah ilerleyecek. O stat oraya yapılacak. Karşıyaka Spor Kulübüne tesisler kazandırmayı hedefliyoruz. Karşıyaka Spor Kulübünün basketbolda marka değeri var. Basketbol için kapalı spor salonu çalışmalarımız var. O çalışmalar da takip edilecek" ifadelerine yer verdi.

Ortak kutlamalar

Sürekli ayrıca TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla dört siyasi parti olarak etkinlik düzenleyerek kutlama yapacaklarını belirtti. Sürekli, "İzmir Büyükşehir Belediyesi, "TBMM, bakanlık etkinliklerinde, valilik programlarında yoğun katılımla farklı etkinliklerde bir arada çalışmalar yapabiliriz" dedi.

"Bu davet bizim için çok önemli ve değerliydi"

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de, toplantı ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarda, yarın başka bir parti iktidarda olabilir. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'de iktidarda, yarın başka bir parti iktidarda olabilir. Ne olursa olsun milletimizin verdiği görevi bilerek, yerelde iktidarda olarak, farklı siyasi görüşlerin de beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılayacak siyaset anlayışı ile kente hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu davet bizim için çok önemli ve değerliydi. İzmir'de CHP'li yerel yönetimlerin proje ve hizmetlerinin iktidar tarafından onaylanması konusunda kendilerinin desteği çok önemli. İYİ Parti'nin de MHP'nin de desteği çok önemli. Kentin temel ihtiyaçlarının belirlenmesi ve çözüm üretilmesi noktasında birbirimizle iletişim kurup çözüm üretmek durumundayız. Bu bizim görevimiz. Toplantımızda İzmir'in bekleyen projeleriyle ilgili beyin fırtınası oluşturduk. İzmirlilerin daha çabuk hizmet almaları ve öncelikli ihtiyaçları konusunda partiler olarak birbirimize destek olmak ve bu toplantıları devam ettirme kararı aldık."

"Bekleyen projeler konuşuldu"

İzmir'in bekleyen projeleri olduğunu kaydeden Yücel, şunları söyledi: "Örneğin elektik fabrikasının ihalesi, Cumhurbaşkanı tarafından onay bekliyor. Orada İzmir'in tarihini yansıtacak projelerin yapılması düşünülüyor. Halkapınar Otogar Metrosu, Buca Metrosu, Bostanlı Balıkçı Barınağı'nın İzmir'e kazandırılması için Adalet ve Kalkınma Partisi'nin destek olmalarını beklediğimizi ifade ettik. Bürokraside bu süreci yavaşlatan durum söz konusuysa bunu hızlandırma konusunda özeleştiri yapıp düzeltmek için gayret edeceğiz. Hükümet kanadından da bunu bekliyoruz. Verimli ve güzel bir toplantıydı."

"Tire olarak destek istiyoruz"

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar da, bu akşamın kendisi için çok önemli bir akşam olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: "İzmir ilkler şehri. İlk defa İzmir'i yerelde yönetenlerle hükümet kanadının ve muhalefetin il başkanları kent sorunları ile ilgili bir araya geldi. Hakikaten çok önemsediğim bir toplantı gerçekleşti. Biz İYİ Parti olarak 2,5 yıllık bir partiyiz. Yerel yönetimlerle ilgili Genel Merkezimizin çok büyük çalışmaları oldu. Yerel yönetimlerde İYİ Parti örneğinin Türkiye'de neler yapabileceği konusunda önemli projeler ortaya koyduk. Bugün bu şehirde bir belediyemiz var. Biz Tire olarak destek istiyoruz. Kaklıç Havalimanı'nın sivil havalimanı olarak İzmir'in 2. havalimanı olması yönünde talebimizi dile getirdim. İki il başkanımız da hemfikir oldu."

"İZBAN'da görüş ayrılığımız yok"

İl başkanları, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Sürekli, Körfez Geçiş projesi ve İZBAN projeleri ile ilgili olarak, "Körfez Geçiş projesi prestij projemiz ve arkasında olduğumuz bir proje. Şu an ÇED aşamasında. Davalar henüz sonuçlanmadı. Engeller kalktığı süreç içinde bu proje yürüyecek. İZBAN'ın Bergama ve Kınık'a uzaması projesi de yürüyor. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı kanadı olarak hemfikiriz. İZBAN'da görüş ayrılığımız yok. İZBAN'da kriz yok. Halkapınar Otogar Metrosu'nu takip edeceğiz. Elektik fabrikası, Bostanlı Balıkçı Barınağı, ivedilikle sonuç alınacak konular" dedi. Başkan Yücel de, "İyi niyetle ve samimi şekilde her şeyi konuşup tartışabiliyoruz. CHP olarak İzmir'in hayrına olan hiçbir şeye karşı çıkmayız. Diğer il başkanlarımızın da karşı çıkmayacaklarına inanıyorum. Bu tip konular hukuki süreç gerektiren, bilimsel araştırma ve inceleme yapılması gereken konular. Bu tip konuların çözülmesi için bu toplantı somut bir adımdır. İzmir adına, ülkemizin siyasi geleceği açısından İzmir'in rol model olması açısından faydalı bir adım olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Kayyum atanmasını doğru bulmuyoruz"

Deniz Yücel de, tutuklanan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz konusunun toplantıda konuşulup konuşulmadığına ilişkin soruya, "Urla Belediyesi ile ilgili görüşmemiz olmadı. Hukuki süreç devam ediyor. Belediye başkanımızla ilgili iddianame düzenlendi. Yargıyı ilgilendiren konuda görüşme yapmadık. Önümüzdeki toplantılarda belki konuşabiliriz. Bizim kayyum atanması ile ilgili rahatsızlığımız var. Belediye başkanımızın yargılandığı davadaki isnatlar başkan olmadığı döneme ilişkindir. Belediye ile ilgili, belediye meclisi ile ilgili iddia ve isnat yok. Kayyum atanmasını doğru bulmuyoruz ama bugün gündemimi bu değildi" cevabını verdi.

"Çiğli tramvayına olumlu bakıyoruz"

Başkan Sürekli ayrıca, daha önce de il başkanlarının birbirlerine dosya alıp vermelerinin hatırlatılması üzerine, "Burada çözüm odaklı yaklaşıyoruz. Sıkıntılar neyse çalışmalarımızı yapacağız. Geçmişte iyi niyetli yaklaşımla oldu. Dosyalar alındı verildi. Olumlu gelimeler de oldu, çözülemeyenler oldu. Biz de şimdi devam ediyoruz. Somut somut ilerleyeceğiz. Bundan sonra telefon trafiğiyle telefon diplomasisi ile takip edeceğiz" derken, Çiğli tramvayı ile ilgili de "Çiğli tramvayına olumlu bakıyoruz. Ankara'dan onaylanması için girişimlerimizi sürdüreceğiz. Takibini belediye bürokrasisi yapacak. Tıkandığı noktada telefon trafiği yapacağız" diye konuştu.

"Kemalpaşa'ya üniversite en kısa zamanda gelecek"

Toplantıda, Kemalpaşa'da yapılması planlanan yüksekokul konusu da gündeme geldi. Başkan Sürekli, "Kemalpaşa'daki yüksekokul, belediyeden oy birliği ile geçiyor. Aksilikler olmuş. Bu gecenin güzel havasında siyasi polemiklerine girmiyorum. Oraya üniversite en kısa zamanda gelecek. Cumhur İttifakı olarak biz oylarımızla destek olduk" derken, Başkan Yücel de, "Kemalpaşa'daki kampüs ile ilgili konuyu gündeme getirdik. Kemalpaşa'da bir yüksekokul kurmak istediğimizde oranın seçilmiş belediye başkanının dışında tutulması doğru değil. İyi bir yönetici sorun çözer. Bürokraside tıkanma yaşanırsa önünü açmakla yükümlüyüz. Önümüzdeki günlerde belediye başkanımızın da sürece dahil edileceğine inanıyorum. Cumhur İttifakı mecliste zaten destek vermişler. Bu projenin hayata geçmesi noktasında bu iradenin devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Başkanımızın da bu sürece dahil edileceğini umuyorum" cevabını verdi.

Kaynak: İHA