Üç katlı askeri yapı bin 700 yıldır ayakta

Adıyaman'da askeri kontrol noktası olarak inşa edilen üç katlı yapı, arasında harç olmayan (derzsiz) kesme taşları ile bin 700 yıldır ayakta duruyor.

Adını verdiği Burç köyünün ortasında yer alan Burç Anıtı, heybetli görüntüsüyle yıllara meydana okuyor. Roma Dönemi Kommagene'sinde askeri amaçla yapılan üç katlı tarihi yapının inşasında 500 ile 1 tonluk düzgün kesme taşlar kullanılmış. Harç kullanılmadan düzgün kesilmiş kireçtaşı blokları ile imşa edilen yapı, üst üste 12 bloktan oluşuyor. Taşlar arasında hiçbir derz malzemesi kullanılmayan yapı, günümüze kadar sağlam bir şekilde ayakta kalmayı başardı. Kayalık bir zemin üzerine kurulu olan ve 15x15 metre boyutunda olan askeri alanın güney kısmında kapısı bulunuyor. İçeride üç odaya ayrılan yapıdaki odalarda kiriş delikleri bulunuyor. Yapıda ayrıca ok pencereleri bulunuyor. Üst örtüsü yıkılan Burç Anıtı'na birkaç kilometre uzaklıkta Kızılin Köprüsü ve Turuş kaya mezarlarının bulunması ve hakim bir yerde yapılması önemli bir askeri yapı olduğunu gösteriyor.

Arkeolog Mehmet Alkan, Burç Anıtı ile ilgili verdiği bilgilerde, "Burç köyü sınırlarında yer alan askeri yapı, yaklaşık M.S. 3. Yüzyıl yapılarından bir tanesidir. Üç katlı olan yapı, üç odaya ayrılmıştır. İçeriden dışarıya doğru daralan pencereler yapılmıştır. Bu daralan pencerelerin önüne okçular yerleştirilmiştir. Burada gördüğümüz kadarıyla taşların ağırlığı 500 kilo ile 1 ton arasındadır. Kızılin Köprüsü'nün yakın bölgede yer alması ve diğer arkeolojik SİT alanlarının buraya yakın olması nedeniyle buranın askeri yapı olarak kullanıldığı ve bu yerin buradaki güvenliği sağladığı düşünülmektedir. Yaklaşık bin 700 yıldan beri ayakta olan yapı iyi korunmuş, sadece üst örtüsü yıkılmış vaziyettedir" dedi.

Burç köyü sakinlerinden Yıldırım Demir ise dededen beri bu bölgede olduklarını belirterek, "Bu kalenin muhafazasını da sağlıyoruz. Yani çocukların zarar vermesini, insanların kaçak kazını engelliyoruz. bin 700 yıllık bu yapı ecdadımızdan kalan güzel bir eserdir. Sahip çıkmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA