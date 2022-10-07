Uç Kaynak Makinesi Operatörü (Metal Boru İmali) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Uç Kaynak Makinesi Operatörü (Metal Boru İmali) görev tanımı nedir, Uç Kaynak Makinesi Operatörü (Metal Boru İmali) ne iş yapar, Uç Kaynak Makinesi Operatörü (Metal Boru İmali) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Uç Kaynak Makinesi Operatörü (Metal Boru İmali) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Uç Kaynak Makinesi Operatörü (Metal Boru İmali) Tanımı;

__

Uç Kaynak Makinesi Operatörü (Metal Boru İmali) Maaşı Ne Kadar? 2022 Uç Kaynak Makinesi Operatörü (Metal Boru İmali) Maaşları

Uç Kaynak Makinesi Operatörü (Metal Boru İmali) maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Uç Kaynak Makinesi Operatörü (Metal Boru İmali) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Uç Kaynak Makinesi Operatörü (Metal Boru İmali) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.68

Meslek Adı :

Uç Kaynak Makinesi Operatörü (Metal Boru İmali)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Boru imalatında kullanılan metal bantları oksi asetilen şulesi ile keserek metal şeritler haline getirip kesilen metal şeritlerin uçlarını uç kaynak makinesinde birbirlerine kaynaklayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Uç Kaynak Makinesi Operatörü (Metal Boru İmali) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kesme makinesine bant taşıyan arabayı kesilecek bantın genişliğine göre ayarlayarak tanburu el avadanlıklarını ile değiştirmek,

b) Kaynak işleminde kullanılacak olan tel makarasını yerine bağlamak,

c) Bantın ek kalınlığına göre sıkıştırma derecesini pres ve mengeneler yardımıyla ayarlamak,

d) Tel indirme mekanizmasıyla teli kaynak pensine indirmek,

e) Kaynak arkını önlemek için depoya kürekle toz doldurmak,

f) Kesilecek metal bantın başlangıcını vinç yardımıyla tezgaha yerleştirmek,

g) Oksijen ve asetilen vanalarını açıp memeden çıkan gazı tutuşturmak, Memeden çıkan alev şulesini kesme şekline göre düzenlemek,

h) Otomatik kumandalar ile bant taşıyıcı hareket ettirerek bunu şulenin altından geçirip ve istenilen şekilde kesilmesini sağlamak,

i) Kesilen bant parçalarının uçlarını hareketli oksijen kaynağı tertibatı ile keserek düzeltmek,

j) Kesilen parçaları uç kaynak makinesi rölelerine sevk ettirerek gönyesinde olup olmadığını kontrol etmek,

k) Gerekli ayarları yaparak bantı mengeneye sıkıştırmak,

l) Araba ayar kolu ile iki bant tuşlarının altına presle destek vererek hareketli uç kaynak tertibatını bant üzerine getirmek,

m) Kumanda kollarıyla kaynak pensindeki teli bantlarının birleşme noktasına göre ayarlamak,

n) İlgili aparatı çalıştırıp kaynak akışını önleyen tozu kaynak yapılacak yere dökmek,

o) Otomatik kumandalarla kaynak tertibatını çalıştırarak uçların birbirine kaynaklanmasını sağlamak,

p) İşlemin bitiminde makinenin çalışmasını durdurmak,

q) Kaynak çapaklarını temizleyip bant mengenelerini açarak taşıyıcı arabalarla kaynaklanan bantı dışarı almak,

r) İş bitiminde makinenin bakım ve temizliğini yapmak,

s) Kullanılan makinelerin tipine göre ihtisası bulunabilir

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?