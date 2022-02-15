Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün yaptığı, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'ın yazdığı Üç Kız Kardeş dizisi izleyicinin dikkatini çeken yapımlardan oldu. Dizinin ne zaman başlayacağı merakla araştırılıyor. Biz de bu kapsamda 'Üç Kız Kardeş dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?' sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Üç Kız Kardeş dizisinin ilk bölümü 22 Şubat Salı günü saat 20.00'de izleyici karşısına geçecek...

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU

Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır. Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş'ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin'se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.