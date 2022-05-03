Oyuncu İclal Aydın'ın çok okunan romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi Salı akşamları ekranlara geliyor. Ancak Ramazan Bayramı nedeniyle birçok dizi ekranlara ara verirken sevilen dizinin de Kanal D'nin yayın akışında yer almadığı görüldü. Bunun üzerine dizinin durumu ve yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Bu kapsamda Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman, var mı? Üç Kız Kardeş bugün, bu akşam var mı 3 Mayıs 2022 Salı? Neden yok? sorularının yanıtları haberimizde...

ÜÇ KIZ KARDEŞ BUGÜN, BU AKŞAM VAR MI 3 MAYIS 2022 SALI? NEDEN YOK?

Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş, 3 Mayıs 2022 Salı günü yayınlanmayacak. Dizi Ramazan Bayramı nedeniyle ekrana gelmeyecek. Ayrıca diziye kanalın yayın akışında da yer verilmedi.

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, VAR MI?

Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü, dizinin yeni bölümü bugün yayınlanmayacak. Dizinin Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre Üç Kız Kardeş'in 11.bölümü 10 Mayıs 2022 Salı günü ekrana gelecek.

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİNİN KONUSU VE OYUNCULARI

Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır. Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan’ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş’ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin’se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ OYUNCULARI

Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay, Mert Özcan, Ece Baliç.