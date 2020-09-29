Üç köpeği bıçaklayıp birini öldüren caniden pişkin cevap: "Hatırlamıyorum"

Beylikdüzü'nde bir kişi komşusunun bahçesindeki 3 köpeği bıçaklayıp birisini öldürdü. Yapılan şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kişiyi evinde yakalayarak mahkemeye sevk edildi. Olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığı belirten zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.