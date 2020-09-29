Üç köpeği bıçaklayıp birini öldüren caniden pişkin cevap: "Hatırlamıyorum"
Beylikdüzü'nde bir kişi komşusunun bahçesindeki 3 köpeği bıçaklayıp birisini öldürdü. Yapılan şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kişiyi evinde yakalayarak mahkemeye sevk edildi. Olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığı belirten zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Beylikdüzü Sahil Mahallesi Marmara Caddesi'nde yaşanan olayda Faruk Ö. isimli bir kişi, komşusunun bahçesindeki 3 köpeği bıçaklayıp birisinin ölümüne sebep oldu. Komşusunun şikayetleri üzerine gelen polis ekipleri, zanlı Faruk Ö.'yü yakalayıp mahkemeye sevk etti. Yapılan sorguda ise hiçbir şey hatırlamadığını söyleyen kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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29 Eylül 2020 Salı 11:49
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