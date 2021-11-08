Alparslan: Büyük Selçuklu 1. bölüm full, tek parça izle | Alparslan: Büyük Selçuklu ilk bölüm izleKalp Yarası 19. bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası son bölüm izleYasak Elma 119. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izleÜç Kuruş 2. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş son bölüm izleŞahmeran ne demek, TDK'ya göre Şahmeran kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen şarkı söyledi sosyal medya yıkıldı! 'Sana Bayılıyorum' yorumuyla oyunculuğu kadar sesiyle de ses getirdi!Mahkemelerde yeni döneme geçildi! 'e-Duruşma' uygulaması bugün itibarıyla başladı! 81 ilde kullanılacak!Yeğeniyle ifşalanan Murat Başoğlu'nun skandalları bitmiyor! Eski eşi Hande Bermek'i ölümle tehdit etti! 4 ayrı suç işlediEnner Valencia Premier Lig yolcusu! Fenerbahçe'ye yıldız oyuncu için teklif geliyor!Çocuk istismarını internete taşıdılar! Whatsapp guruplarında müstehcen çocuk görüntüleri paylaştılar!
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Üç Kuruş 2. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş son bölüm izle

Üç Kuruş 2. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş son bölüm izle

Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Üç Kuruş dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Kartal'ın Efe'den kurtulmaya çalışacağı bu bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Üç Kuruş 2. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş son bölüm izle linklerine yer verdik...

Üç Kuruş 2. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş son bölüm izle

Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç ve Nesrin Cevadzade'nin başrollerini paylaştığı Üç Kuruş dizisi ilk bölümüyle seyirciyi kendisine çekmeyi başardı. Bu bölümde Kartal'ın Nezih'le mücadelesinde çareyi Bahar'da arayacaktır. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Üç Kuruş 2. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

Üç Kuruş 2. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş son bölüm izle

ÜÇ KURUŞ 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM İZLE

Kartal, Efe’nin anlaşma teklifini kabul etmese de Efe katili bulabilmek için birlikte çalışmaları gerektiğinden emindir. Kartal, Efe’den kurtulmaya çalışırken, Mesut’a verdiği zararın bedelini beklemediği kadar ağır bir şekilde ödemek zorunda kalır.

Üç Kuruş 2. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş son bölüm izle

Suç dünyası içindeki konumunu korumak için Nezih’le bir mücadeleye giren Kartal, çareyi onun kızı olan Bahar’da arar. Cinayetlerin üzerindeki gizem perdesi biraz olsun aralanınca, Kartal bu defa, Efe’nin teklifini yeniden düşünmek zorunda kalır.

 ÜÇ KURUŞ 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ÜÇ KURUŞ 2. BÖLÜM İZLE

Üç Kuruş 2. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş son bölüm izle

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
56
56
56
56
56
56
56
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT