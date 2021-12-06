Yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Murat Uyurkulak ve Damla Serim'in kaleme aldığı Üç Kuruş dizisi 6. bölümüyle Show TV izleyicisinin karşısına çıkıyor. Efe, Kartal’ı toparladığını sanırken, düğünde Leyla’dan aldığı darbeyle kendisi dağılacağı yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Üç Kuruş 6. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

ÜÇ KURUŞ 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM İZLE

İrfan’ın mesajıyla yıkılan Kartal, Efe’nin desteğiyle zar zor düğüne gelir. Düğününde dosta düşmana yıkılmadığını kanıtlamaya çalışırken, bir yandan da içi içini yemektedir. Efe, Kartal’ı toparladığını sanırken, düğünde Leyla’dan aldığı darbeyle kendisi dağılır.

Kardeşi dediği İrfan’ın ortak yaralarını deşmesiyle zayıf tarafı ortaya çıkan Kartal, en ummadığı yerden bir yara daha alınca yeni bir düşman edinir. İrfan’ın ise etrafındaki çember iyice daralmaktadır. Üstünü kapadığını sandığı bir cinayetin karşısına çıkmasıyla, İrfan en mahrem sırrını açığa çıkarmak zorunda kalır.

ÜÇ KURUŞ 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM İZLE