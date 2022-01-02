Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç ve Diren Polatoğulları’nın paylaştığı Show TV ekranlarında Pazartesi günleri yayınlanan Üç Kuruş dizisi 1 Kasım 2021 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. 1 Kasım 2021 tarihinden itibaren her Pazartesi Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Üç Kuruş dizisi kısa sürede kendini izleyiciye sevdirmeyi başardı. Ay Yapım imzalı Üç Kuruş dizisinin izleyiciler tarafından dizinin 3 Ocak’ta ekranlarda olup olmayacağı da merak edilmektedir. Peki Üç Kuruş bu hafta var mı, yok mu? Üç Kuruş bugün neden yok 3 Ocak 2022 Pazartesi? Hangi gün oynuyor? Ne zaman çıkıyor?

ÜÇ KURUŞ BU HAFTA VAR MI, YOK MU? ÜÇ KURUŞ BUGÜN NEDEN YOK 3 OCAK 2022 PAZARTESİ?

Oyuncu kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran gibi başarılı isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisi yılbaşından sonra dizilerin ara vermesi nedeniyle 3 Ocak tarihinde ekranlarda olmayacaktır.

HANGİ GÜN OYNUYOR? NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Her bölümü büyük bir ilgiyle takip edilen Üç Kuruş dizisinin 10. bölümü 10 Ocak 2022 tarihinde Show TV ekranlarında olacak.

ÜÇ KURUŞ 9. BÖLÜMDE NE OLDU?

Efe, Kartal'ın İrfan'ı serbest bıraktığını öğrenir ve Leyla'nın kaçırılmasında onun da payı olduğunu düşünerek büyük bir öfkeye kapılır. Kartal'la birlikte Leyla'nın peşine düşen Efe, bu süreçte çok zor bir seçim yapmak zorunda kalır.

Leyla'yı kurtarmak için sınırlarını sonuna kadar zorlayan Efe'nin duygusal tepkileri Kartal'ın da gözünden kaçmaz. Leyla'nın ortadan kaybolmasıyla büyük bir sarsıntı geçiren Kartal'a bir darbe de Nezih'ten geliyor. Kartal Nezih'ten alacağı intikamı planlarken Bahar'ın hamlesi herkesi şaşırtacak.