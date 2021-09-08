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Üç Kuruş dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Show TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Çukur'un final bölümünde Üç Kuruş hakkında yapımcılar bazı ipuçları vermişti. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak edilmeye başlandı. Peki Üç Kuruş dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Detaylar haberimizde...

Üç Kuruş dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Ay Yapım imzası taşıyan, senaryosunu Damla Serim ve Murat Uyurkulak'ın kaleme alacağı Üç Kuruş dizisinin konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlandı. Biz de bunun üzerine 'Üç Kuruş dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?' sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Seri katil İrfan'ın işlediği cinayet sahnesiyle başlayan Üç Kuruş dizisinde İrfan kurbanını öldürdükten sonra üzerine 3 kuruş atıyor. Dizi adını bu simgeden alıyor. Daha sonra polis teşkilatının renkli bir operasyonla bir hanın altında kumarhane işleten Kartal'ı yakaladığı sahneyi izleyeceğiz. Kartal ve ailesinin yaşadığı mahallenin hikâyesi de dizide geniş yer tutacak. Kartal ile İrfan'ın bağlantısı ise dizinin ana merkezini oluşturacak.

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI KİMLER?

TV 100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin oyuncu kadrosunda Taner Ölmez, Uraz Kaygılaroğlu, Ozan Dolunay, Murat Yıldırım, Leyla Tanlar, Sinem Ünsal, Nesrin Cevadzade gibi isimlerin yer alması bekleniyor.

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