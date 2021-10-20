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  3. Üç Kuruş ile ekrana dönmeye hazırlanan Uraz Kaygılaroğlu'nun sesi sosyal medyayı salladı! Nilüfer yorumu tam not aldı!

Üç Kuruş ile ekrana dönmeye hazırlanan Uraz Kaygılaroğlu'nun sesi sosyal medyayı salladı! Nilüfer yorumu tam not aldı!

Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Üç Kuruş dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Müslüm Gürses'in 'Nilüfer' şarkısını yorumlayarak hayranlarından tam not aldı.

Rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla dikkat çeken, Erşan Kuneri dizisinin ardından Üç Kuruş ile ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu sesiyle gündeme geldi. 

Show TV'de izleyici karşısına çıkacak olan Ekin Koç ile başrollerini paylaşacağı Üç Kuruş dizisi için saçlarını sarıya boyatan oyuncu imaj değişikliğiyle günlerce konuşulmuştu.

Üç Kuruş ile ekrana dönmeye hazırlanan Uraz Kaygılaroğlu'nun sesi sosyal medyayı salladı! Nilüfer yorumu tam not aldı!

Son zamanlarda özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Uraz Kaygılaroğlu, Müslüm Gürses'in Nilüfer şarkısını seslendirirken sosyal medyayı salladı.

Ünlü oyuncunun yorumu hayranları tarafından oldukça beğendi.

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