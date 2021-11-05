Üç Kuruş Konyalı Alişan Uğur kimin oğlu? Alişan Uğur kimdir, nereli, kaç yaşında?

Başrollerinde Kartal karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu, Efe'yi canlandıran Ekin Koç'un olduğu Üç Kuruş dizisi ilk bölümüyle beğeni topladı. Fenomen dizi Çukur’u aratmayacak olan Üç Kuruş dizisinde Konyalı rolüyle oynayan Alişan Uğur sosyal medyanın gündemde yer aldı. Peki Üç Kuruş'un Konyalı'sı Alişan Uğur kimin oğlu? Alişan Uğur kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

ÜÇ KURUŞ KONYALI ALİŞAN UĞUR KİMİN OĞLU? ALİŞAN UĞUR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Show TV ekranlarında ilk bölümüyle izleyicinin karşısına çıkarılan Üç Kuruş dizisinde ünlü sanatçının oğlunun da rol aldığı anlaşıldı. Konyalı karakterini canlandıran Alişan Uğur'un müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur'un oğlu olduğu ortaya çıktı.

1996 yılında doğan Alişan Uğur, ilk oyunculuk eğitimini 14 yaşında almıştır. Oyunculuk eğitimi almak için İngiltere’de Arts Educational Schools London'da giden, orada müzik teknolojileri ve medya derslerini de alan Uğur, aynı zamanda konservatuar eğitimi de almıştır. Okulun lise bölümüne kabul edilen ilk Türk olması da dikkat çekiyor.

Özkan Uğur’un oğlu Alişan 2011 – 2012 eğitim yılında hem yazıp hem de yönettiği ilk ve ikinci filmleriyle Shorts Film Festival'inde finale kalmıştır.

Alişan’ın finale kalmasını onaylayan jürinin koltuğunda ise, ilk yılki başkanı Oscar ödüllü aktör Colin Firth, ikinci yılki başkanı ise Oscar adayı yönetmen Simon Curtis idi.

İlk olarak 2019 yılında Karakomik isimli sinema filminde Rich karakterini canlandırmıştır. Kanal D'de yayınlanan Timuçin Esen, Okan Yalabık, Kaan Yıldırım ve Ebru Özkan'ın başrolünde yer aldığı Hekimoğlu dizisinde Efe rolü ile konuk oyuncu olarak ekranlara gelmiştir.