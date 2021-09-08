Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cevadzade gibi başarılı isimlerin rol alacağı Üç Kuruş dizisinin ne zaman başlayacağı dizi severler tarafından merakla araştırılıyor. Biz de bunun üzerine haberimizde Üç Kuruş ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Oyuncu kadrosunda Taner Ölmez, Uraz Kaygılaroğlu, Ozan Dolunay, Murat Yıldırım, Leyla Tanlar, Sinem Ünsal, Nesrin Cevadzade gibi isimlerin yer aldığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Damla Serim ve Murat Uyurkulak'ın kaleme aldığı Üç Kuruş dizisi, tam net günü belli olmamakla birlikte Eylül 2021 tarihinde Pazartesi günleri Show TV'de başlayacak.

ÜÇ KURUŞ KONUSU

Seri katil İrfan'ın işlediği cinayet sahnesiyle başlayan Üç Kuruş dizisinde İrfan kurbanını öldürdükten sonra üzerine 3 kuruş atıyor. Dizi adını bu simgeden alıyor. Daha sonra polis teşkilatının renkli bir operasyonla bir hanın altında kumarhane işleten Kartal'ı yakaladığı sahneyi izleyeceğiz. Kartal ve ailesinin yaşadığı mahallenin hikâyesi de dizide geniş yer tutacak. Kartal ile İrfan'ın bağlantısı ise dizinin ana merkezini oluşturacak.