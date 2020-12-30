Üç ülke tek düğün!
Denizli’de 42 yaşındaki Hasan Doğan, İtalya’da yaşayan arkadaşı Ramazan Sayman'ın yardımıyla Fas’ta yaşayan Sayman’ın baldızı olan 30 yaşındaki Lhaibouri Hayat ile tanışıp bir süre sonra evlilik kararı aldı. Fas'ta yapılan düğünle evlenen çift virüs nedeniyle akrabaları tarafından sosyal medyadan canlı olarak izlendi.
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30 Aralık 2020 Çarşamba 13:56
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