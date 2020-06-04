Üç vekilin milletvekilliği düşürüldü

Son dakika haberine göre TBMM Genel Kurulunda CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekillikleri düşürüldü.

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HDP'Lİ VEKİLLER KCK ANA DAVASINDA YARGILANMIŞTI

Söz konusu isimlerin milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin tezkere TBMM Genel Kurulu'nda okundu. KCK Ana Davası’nda yargılanan HDP milletvekilleri Leyla Güven, Musa Farisoğulları verilen hapis cezaları Yargıtay tarafından 24 Eylül 2019’da onanmıştı.

BERBEROĞLU MİT TIRLARINDAN CEZA ALMIŞTI

CHP'li Berberoğlu ise MİT TIR’ları görüntülerini Can Dündar'a ilettiği gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezasını almış ve bu ceza Yargıtay tarafından onanmıştı. Milletvekilliği sona erinceye kadar Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine de karar verilmişti.