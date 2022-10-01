Uçak Bakım Boya Personeli Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Uçak Bakım Boya Personeli görev tanımı nedir, Uçak Bakım Boya Personeli ne iş yapar, Uçak Bakım Boya Personeli olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Uçak Bakım Boya Personeli mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Uçak Bakım Boya Personeli Tanımı;

__

Uçak Bakım Boya Personeli Maaşı Ne Kadar? 2022 Uçak Bakım Boya Personeli Maaşları

Uçak Bakım Boya Personeli maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Uçak Bakım Boya Personeli maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Uçak Bakım Boya Personeli iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7132.08

Meslek Adı :

Uçak Bakım Boya Personeli

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Badana, Boya Ve Bina Dış Yüzey Temizliği Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Sprey Boyacılar Ve Cilalama İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İSG ve çevre korumaya ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; kendi mesleği ile ilgili teknik dokümanları okuyup anlayabilen, bu dokümanlarda belirtilen teknik ve kuralları uygulayan, imalatçı firmanın belirlediği gereklilikler ile işletmeci havayolu şirketinin talepleri doğrultusunda hava araçlarının boyanacak bütün yüzeylerinin koruma ve dekoratif amaçlı boya işlemini gerçekleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Uçak Bakım Boya Personeli; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?