Uçak Bakım Boya Personeli, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 7132.08

Meslek Adı : Uçak Bakım Boya Personeli

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu : Badana, Boya Ve Bina Dış Yüzey Temizliği Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu : Sprey Boyacılar Ve Cilalama İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

İSG ve çevre korumaya ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; kendi mesleği ile ilgili teknik dokümanları okuyup anlayabilen, bu dokümanlarda belirtilen teknik ve kuralları uygulayan, imalatçı firmanın belirlediği gereklilikler ile işletmeci havayolu şirketinin talepleri doğrultusunda hava araçlarının boyanacak bütün yüzeylerinin koruma ve dekoratif amaçlı boya işlemini gerçekleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Uçak Bakım Boya Personeli; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Uçak Bakım Boya Personeli Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Mekanizmalı Perde Sistemleri İmal İşçisi mesleği için “8219.09” kod olarak kullanılır iken Ahşap Şekillendirmeci mesleği için “7115.03” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Uçak Bakım Boya Personeli Meslek Kodu “7132.08” olarak belirlenmiştir.

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