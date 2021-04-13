Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şehirlerarası seyahat kısıtlamasının yeniden uygulanacağını belirtti. Peki Uçak bileti olanlar yasaktan muaf mı? | Seyahat belgesi nasıl alınır? İşte ayrıntılar...

UÇAK BİLETİ OLANLAR YASAKTAN MUAF MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kısıtlama kararları sonrası THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda uçuşu olan yolcuların seyahat belgeleri ile havalimanına gidebileceklerini ifade etti.

Konuya ilişkin paylaşımda bulunan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli misafirlerimiz, sizi, sağlığınızı koruyarak bulutların üzerine taşımaya devam ediyoruz. Uçuşu olan misafirlerimiz seyahat belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler."

Yolcuların kafa karışıklığı üzerine THY'den "Seyahat belgesi" açıklaması geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Merhaba, 13 Nisan 2021 itibarıyla geçerli olan hafta içi saat 19:00 ile 05:00 arası ve hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamalarından, uçuş gerçekleştirecek tüm yolcularımız muaf tutulacaktır."

Koronavirüse ilişkin alınan yeni kararlar sonrası Pegasus'tan da açıklama geldi.

Pegasus'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"14 Nisan 2021 itibarıyla uygulanacak olan 14 günlük kısmi kapanma sürecinde uçuşu olan misafirlerimiz, seyahatlerine ait belgeleri ile uçuşlarını güvenle gerçekleştirebilirler."

SEYAHAT BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat İzin Belgesi hakkında:

"Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı kişiler (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (iş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı Genelgemiz çerçevesinde ancak Seyahat İzin Belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek olup her türlü şehirlerarası toplu ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren, vapur vb.) ilişkin bilet satış sürecinde Seyahat İzin Belgesi'nin alınmış olması şartı aranacaktır."

Seyahat İzin Belgesi e-Devlet üzerinden alınabilir. E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor. Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “e - Başvuru” kısmına giriliyor. Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçilerek form dolduruluyor.

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