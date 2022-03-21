Uçak Elektrik Ve Elektronik Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
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Uçak Elektrik Ve Elektronik Teknikeri Tanımı;
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Uçak Elektrik Ve Elektronik Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Uçak Elektrik Ve Elektronik Teknikeri Maaşları
Uçak Elektrik Ve Elektronik Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Uçak Elektrik Ve Elektronik Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Uçak Elektrik Ve Elektronik Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
3114.01
Meslek Adı :
Uçak Elektrik Ve Elektronik Teknikeri
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları Meslek Grubu : Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri
Meslek Birim Grubu :
Elektronik Mühendisliği Teknisyenleri Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı : -
Görev ve İşlem Basamakları :
- Güncel Meslek : EVETYORUM KAT: Yukarıdaki Uçak Elektrik Ve Elektronik Teknikeri maaşlarına ek olarak sizlerde Uçak Elektrik Ve Elektronik Teknikeri mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.
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