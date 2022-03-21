Uçak Elektrik Ve Elektronik Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Uçak Elektrik Ve Elektronik Teknikeri görev tanımı nedir, Uçak Elektrik Ve Elektronik Teknikeri ne iş yapar, Uçak Elektrik Ve Elektronik Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Uçak Elektrik Ve Elektronik Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Uçak Elektrik Ve Elektronik Teknikeri Tanımı;

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Uçak Elektrik Ve Elektronik Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Uçak Elektrik Ve Elektronik Teknikeri Maaşları

Uçak Elektrik Ve Elektronik Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Uçak Elektrik Ve Elektronik Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Uçak Elektrik Ve Elektronik Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3114.01

Meslek Adı :

Uçak Elektrik Ve Elektronik Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları Meslek Grubu : Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Elektronik Mühendisliği Teknisyenleri Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı : -

Görev ve İşlem Basamakları :

- Güncel Meslek : EVET

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