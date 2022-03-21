Uçak Elektroniği Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Uçak Elektroniği Teknisyeni görev tanımı nedir, Uçak Elektroniği Teknisyeni ne iş yapar, Uçak Elektroniği Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Uçak Elektroniği Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Uçak Elektroniği Teknisyeni Tanımı;

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Uçak Elektroniği Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Uçak Elektroniği Teknisyeni Maaşları

Uçak Elektroniği Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Uçak Elektroniği Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Uçak Elektroniği Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3114.13

Meslek Adı :

Uçak Elektroniği Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Elektronik Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Uçakların ve diğer hava araçlarının elektronik ve elektrik sistemlerinin her türlü bakım-onarım, montaj ve servis işlerinin yapılmasının ardından ?bakım çıkış sertifikası? düzenleyen ve uçak yapısı, güç sistemlerinin hat bakımı sırasında sökme, takma işlemlerini sivil havacılık yönetmeliklerine uygun olarak yapan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Uçak Elektroniği Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planı yapmak,

b) Kablaj enstalâsyonu yapmak,

c) Uçakların elektronik sistemlerini kontrol etmek,

d) Uçakların elektronik ve elektrik sistemlerinin onarım ve bakımını yapmak,

e) Arızalı parçaları onararak tekrar kullanıma sunmak,

f) Arızalı parçaların servis dışı edilmesi işlemlerini yapmak,

g) Hat bakımı esnasında basit işlem gerektiren gövde ve motor birimlerini sökmek-takmak,

h) Bakım çıkış sertifikasını düzenlemek,

i) Bakım ve onarım testlerini yapmak,

j) Tasarım çalışmaları yürütülen hava platformunun elektriksel özellikleri konusundaki ölçüm ve test çalışmalarında gereken teknisyen desteğini vermek,

k) Tasarım çalışmaları yürütülen hava platformu üzerinde yapılacak modifikasyonlara yönelik standartlara uygun dokümantasyon çalışmalarında görev almak

l) Entegrasyon ve tasarımı tamamlanmış sistemlerin güç, EMI/EMC ölçümlerine katılmak,

m) Yer ve uçuş testlerine katılmak

n) Testler için gerekli ekipmanların idamesini sağlamak,

r) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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