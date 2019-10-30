Uçak evin üzerine düştü: 1 ölü
ABD'nin New Jersey eyaletinde küçük bir uçağın evin üzerine düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin New Jersey eyaletinde küçük bir uçağın evin üzerine düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
New Jersey'de Cessna 414 tipi çift motorlu küçük uçak bir evin üzerine düştü. Pilotun hayatını kaybettiği kazanın ardından çıkan yangında uçağın üzerine düştüğü ev ile yakınlarda bulunan 2 ev hasar gördü. Yetkililer, uçağın düştüğü bölgede sivillerin zarar görmediğini ifade ederek, evde kaza sırasında kimsenin olmadığını dile getirdi.
Kaynak: İHA
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