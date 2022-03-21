Uçak Gövde Motor Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Uçak Gövde Motor Teknisyeni görev tanımı nedir, Uçak Gövde Motor Teknisyeni ne iş yapar, Uçak Gövde Motor Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Uçak Gövde Motor Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Uçak Gövde Motor Teknisyeni Tanımı;

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Uçak Gövde Motor Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Uçak Gövde Motor Teknisyeni Maaşları

Uçak Gövde Motor Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Uçak Gövde Motor Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Uçak Gövde Motor Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3115.54

Meslek Adı :

Uçak Gövde Motor Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek

Mensupları Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Uçakların ve diğer hava araçlarının yapısı, güç sistemleri, mekanik ve elektrik sistemlerini kapsayan hat bakım işlemlerini yapan, bakım çıkış sertifikası düzenleyebilen ve ayrıca faal olduğunun kontrolü basit testler gerektiren, hat bakım sırasında değiştirilebilir birim kapsamındaki aviyonik birimlerin sökme/takma işlemlerini Sivil Havacılık Yönetmeliklerine uygun olarak yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Uçak Gövde Motor Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Uçakların motor kısmını kontrol etmek,

b) Uçakların gövde onarım ve bakımını yapmak,

c) Uçakların motor onarım ve bakımını yapmak,

d) Arızalı parçaların tekrar kullanıma sunmak,

e) Arızalı parçaların servis dışı edilmesi işlemlerini yapmak,

f) Hat bakımı esnasında basit testler gerektiren aviyonik birimleri sökmek ve takmak,

g) Bakım çıkış sertifikasını düzenlemek,

h) Bakım ve onarım kataloglarını okumak,

i) Bakım onarım testlerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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