Uçak-Gövde Motorcusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Uçak-Gövde Motorcusu maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Uçak-Gövde Motorcusu iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Uçak-Gövde Motorcusu iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
Uçak-Gövde Motorcusu görev tanımı nedir, Uçak-Gövde Motorcusu ne iş yapar, Uçak-Gövde Motorcusu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Uçak-Gövde Motorcusu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.
Uçak-Gövde Motorcusu Tanımı;
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Uçak-Gövde Motorcusu Maaşı Ne Kadar? 2022 Uçak-Gövde Motorcusu Maaşları
Uçak-Gövde Motorcusu maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Uçak-Gövde Motorcusu maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Uçak-Gövde Motorcusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
3115.01
Meslek Adı :
Uçak-Gövde Motorcusu
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu :
Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri
Meslek Birim Grubu :
Makine Mühendisliği Teknisyenleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Hava aracında bulunan gövde, motor, pervane ve diğer alt sistemlerin bakım ve onarımını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Uçak Gövde Motor Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVETYORUM KAT: Yukarıdaki Uçak-Gövde Motorcusu maaşlarına ek olarak sizlerde Uçak-Gövde Motorcusu mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.
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