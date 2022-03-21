Uçak-Gövde Motorcusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Uçak-Gövde Motorcusu görev tanımı nedir, Uçak-Gövde Motorcusu ne iş yapar, Uçak-Gövde Motorcusu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Uçak-Gövde Motorcusu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Uçak-Gövde Motorcusu Tanımı;

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Uçak-Gövde Motorcusu Maaşı Ne Kadar? 2022 Uçak-Gövde Motorcusu Maaşları

Uçak-Gövde Motorcusu maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Uçak-Gövde Motorcusu maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Uçak-Gövde Motorcusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3115.01

Meslek Adı :

Uçak-Gövde Motorcusu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hava aracında bulunan gövde, motor, pervane ve diğer alt sistemlerin bakım ve onarımını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Uçak Gövde Motor Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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