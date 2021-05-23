Uçak Kabin Memuru, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 5111.05

Meslek Adı : Uçak Kabin Memuru

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu : Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu : Seyahatlerde Hizmet Veren Elemanlar, Kondüktörler Ve Otobüs Muavinleri İle Rehberler

Meslek Birim Grubu : Seyahatlerde Hizmet Veren Elemanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgiler

Meslek Tanımı :

Uçak yolcularına hizmet eden, onların rahatını ve güvenliğini sağlamaya çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Uçak Kabin Memuru; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Uçağın hareketinden önce yapılan toplantıya katılmak ve yönergeyi okumak,

b) Uçağın içinin temizliğini kontrol etmek,

c) Arka sağ ve sol güvenlik önlemlerini kontrol etmek,

d) Yolculara verilecek ikram malzemelerini teslim almak,

e) Yolcuların uçağa yerleşmesine, el bagajlarının, palto vb. eşyanın baş üstü dolaplarına konmasına yardımcı olmak,

f) Özel yardıma ihtiyacı olan hasta, yaşlı, çocuk vb. yolcularla ilgilenmek,

g) Yolcuların sayımını yapar ve kalkış sırasında kemerlerini bağlayıp bağlamadıklarını kontrol etmek,

h) Yolculara hava durumu, uçuş koşulları ve tehlike halinde yapılması ve yapılmaması gereken davranışlar hakkında bilgi vermek,

i) İçecek ve yemek servisleri yapmak,

j) İniş hazırlıklarını yapar ve yolcuların güvenlik içinde inişlerini sağlamak

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Uçak Kabin Memuru Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Optik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi mesleği için “7311.05” kod olarak kullanılır iken Ahşap Tekne İmalat Ustası mesleği için “7115.32” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Uçak Kabin Memuru Meslek Kodu “5111.05” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın