Uçak Kablo Donanım İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Uçak Kablo Donanım İşçisi görev tanımı nedir, Uçak Kablo Donanım İşçisi ne iş yapar, Uçak Kablo Donanım İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Uçak Kablo Donanım İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Uçak Kablo Donanım İşçisi Tanımı;

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Uçak Kablo Donanım İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Uçak Kablo Donanım İşçisi Maaşları

Uçak Kablo Donanım İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Uçak Kablo Donanım İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Uçak Kablo Donanım İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7215.09

Meslek Adı :

Uçak Kablo Donanım İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Taşıma Ve Kaldırma Tertibatı Kurucuları Ve Kablo Bağlayıcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Uçağın kanatçık, kanat ucu, dümen ve diğer parçaları ile kabin kontrolü arasındaki kablo bağlantılarını donatan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Uçak Kablo Donanım İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Plana göre uçağın kuyruğu, kanatları ve gövde yapısındaki makara, kılavuz ve ayar parçalarının durumunu ayarlamak,

b) Kabloları makara ve deliklerden geçirmek,

c) Kablo uçlarını hareketli parçalara bağlamak ve gerginliklerini ayarlamak,

d) Kablolar için gerekli ayarları yapmak ve kontrol için çalıştırmak, deneme yapmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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