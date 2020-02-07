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UÇAK KAZASINDA ÖLEN ALEV GENÇOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

Sabiha Gökçen Havalimanı'na inerken pistten çıkarak 3'e bölünen uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu Kadıköy'deki Galippaşa Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.

UÇAK KAZASINDA ÖLEN ALEV GENÇOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

Sabiha Gökçen Havalimanı'na inerken pistten çıkarak 3'e bölünen uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu Kadıköy'deki Galippaşa Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Gençoğlu öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Görüntü dökümü:

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-Cenazeden görüntü

-Cenazeye gelenlerden görüntü

-Gönderilen çelenkler

-Arkadaşı Fatma Ercuma ile röp

Kaynak: DHA

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