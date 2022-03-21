Uçak Kimyasal Ve Mekanik Temizlemecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Uçak Kimyasal Ve Mekanik Temizlemecisi görev tanımı nedir, Uçak Kimyasal Ve Mekanik Temizlemecisi ne iş yapar, Uçak Kimyasal Ve Mekanik Temizlemecisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Uçak Kimyasal Ve Mekanik Temizlemecisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Uçak Kimyasal Ve Mekanik Temizlemecisi Tanımı;

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Uçak Kimyasal Ve Mekanik Temizlemecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Uçak Kimyasal Ve Mekanik Temizlemecisi Maaşları

Uçak Kimyasal Ve Mekanik Temizlemecisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Uçak Kimyasal Ve Mekanik Temizlemecisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Uçak Kimyasal Ve Mekanik Temizlemecisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.27

Meslek Adı :

Uçak Kimyasal Ve Mekanik Temizlemecisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

- Görev ve İşlem Basamakları :

- Güncel Meslek : EVET

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