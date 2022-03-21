Uçak Motorları Bakım-Onarım Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Uçak Motorları Bakım-Onarım Teknisyeni görev tanımı nedir, Uçak Motorları Bakım-Onarım Teknisyeni ne iş yapar, Uçak Motorları Bakım-Onarım Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Uçak Motorları Bakım-Onarım Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Uçak Motorları Bakım-Onarım Teknisyeni Tanımı;

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Uçak Motorları Bakım-Onarım Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Uçak Motorları Bakım-Onarım Teknisyeni Maaşları

Uçak Motorları Bakım-Onarım Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Uçak Motorları Bakım-Onarım Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Uçak Motorları Bakım-Onarım Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3115.32

Meslek Adı :

Uçak Motorları Bakım-Onarım Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Uçak mühendislerinin gözetimi ve denetimi altında uçak motorlarının ve diğer hava araçları motorlarının her türlü bakım ve onarım montaj ve servis işlerinin yapılması aşamalarında görev yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Uçak Motorları Bakım-Onarım Teknisyeni ;

işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Uçakların motor kısmını kontrol etmek, onarım ve bakımını yapmak,

b) Arızalı parçaların tekrar kullanıma sunulması veya servis dışı edilmesi işlemlerini yapmak,

c) Bakım ve onarım kataloglarını okumak, iş ve işlemleri takip etmek, gerekli testleri yapmak,

d) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak,

e) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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