Uçak: “Özgür basın, demokrasinin kalesidir”

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde yayımladığı mesajında, meslek ilkelerine bağlı kalarak, toplumsal hassasiyet içinde çalışmalarını sürdüren gazetecilerin mali ve sosyal haklarının teslim edilmesine, mağduriyetlerinin giderilmesine, çalışma şartlarının iyileştirilmesine vesile olmasını temenni etti.

Uçak yaptığı açıklamada, "Bilgi toplumunda basın, temel insan haklarına, meslek etiğine dayanarak itibar kazanmış, demokratik iyileşmelere büyük katkıda bulunmuştur. Ülkemize özgü olarak önce "bayram', sonra "gün" adı altında 59 yıldır 10 Ocak'ta kutlanan "Çalışan Gazeteciler Günü" de, çıkış sebebi, süreci, sonucu bakımından tam da bu farkındalık ve kazanımları içeren bir mahiyete sahiptir. Aslında basını "dördüncü kuvvet" olarak güçlü kılan, halkın sesi, hak ve özgürlük taleplerinin karşılanmasını isteyen geniş kitlelerin haber ve bilgi kaynağı olmasıdır. O nedenle, demokratikleşme, basının özgürlüğünden ve rahat çalışma şartlarından bağımsız düşünülemez olmuştur. Basın, küresel, bölgesel, yerel, bireysel ve toplumsal ölçekte tüm farklılık ve çeşitliliğin kendisini ifade etme imkânı bulduğu en geniş, en sağlıklı iletişim ağı, alanıdır. Basının desteği veya alacağı tavır bir politika veya programın başarılı olup olmamasında çok etkili olmuştur, olmaktadır. Basın mensuplarımız, kar kış, yağmur çamur, soğuk sıcak, demeden oldukça zor şartlarda, gece gündüz fedakârca çalışarak mesleklerini icra etmektedir. Doğal afetlere maruz kalmak, kaza geçirmek, hastalanmak, yaralanmak, kaçırılmak, tutsak edilmek, işkence görmek, rehin alınmak, hatta öldürülmek gibi tehlikeleri göğüsleyerek bize doğru haber ulaştırmak için ter akıtan basın çalışanlarımız, her kademede her türlü övgü ve takdiri hak etmektedir. Sağlıklı, doğru iletişim ve demokratik gelişme adına çok şey borçlu olduğumuz basın ve basın çalışanlarımızın şeffaf, özgür, özgürlükçü, çoğulcu, katılımcı bir anlayışla çalışması, mesleğe daha fazla saygınlık ve önem kazandırmıştır, kazandıracaktır. Eğitim Bir-Sen olarak, bugünün, meslek ilkelerine bağlı kalarak, toplumsal hassasiyet içinde çalışmalarını sürdüren gazetecilerin mali ve sosyal haklarının teslim edilmesine, mağduriyetlerinin giderilmesine, çalışma şartlarının iyileştirilmesine vesile olmasını temenni ediyor, vefat eden basın emekçilerine Allah'tan rahmet diliyor, bütün basın mensuplarının gününü tebrik ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA