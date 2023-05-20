Uçak radarına 'şüpheli' cisim takıldı. Seferler 12 saat durdu

Gaziantep'te, uçak radarına takılan ''şüpheli cisim'' sebebiyle, uçak seferleri 12 saat yapılamadı.

Gece yarısı Gaziantep Havalimanı'na gelen bir uçağın radarı, 9 bin feette tanımlanamayan bir cisim tespit etti.

Pilotların durumu Gaziantep Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne bildirmesi üzerine uçak Adana'ya yönlendirildi. Gaziantep'e gerçekleşecek diğer seferler ise Adana ve Şanlıurfa Havalimanına yönlendirildi.

Olayın bildirildiği andan itibaren biri yurt dışı olmak üzere tam 18 sefer iptal edildi.

Gaziantep Havalimanındaki seferler, şüpheli cisim değerlendirildikten tam 12 saat sonra yeniden başlatıldı.