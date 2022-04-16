Uçak Tahsis Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Uçak Tahsis Memuru görev tanımı nedir, Uçak Tahsis Memuru ne iş yapar, Uçak Tahsis Memuru olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Uçak Tahsis Memuru mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Uçak Tahsis Memuru Tanımı;

__

Uçak Tahsis Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 Uçak Tahsis Memuru Maaşları

Uçak Tahsis Memuru maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Uçak Tahsis Memuru maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Uçak Tahsis Memuru iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4323.24

Meslek Adı :

Uçak Tahsis Memuru

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Uçakların uçuş programlarını hazırlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Uçak Tahsis Memuru işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yük ve yolcu sayısına göre uçakların performanslarını da dikkate alarak uçuş programları yapmak,

b) Programlardaki değişiklikleri ve teknik gecikmeleri amirine bildirmek,

c) Bir sonraki günün programlarını teleks veya liste halinde ilgili ofislere yayınlamak,

d) Matbu uçak programı kartlarını doldurmak,

e) Eğitim, sertifika ve tecrübe uçuşlarını gerçekleştirecek uçakları, ilgili ofise tahsis ederek takibinde bulunmak,

f) Tertip ve değişiklikleri izah eden günlük raporları hazırlamak,

g) İptal ve tehirleri uçak tahsis defterinden takip etmek,

h) Tamir ve bakımda bulunan uçakların listesini tutup, bakım programlarını verimli bir şekilde uygulanmasını kontrol etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?