Uçakla seyahat edecekler dikkat! 1 Temmuz'dan sonra uçuşlar ertelenebilir: Meğer nedeni...

5G paraziti uçuşları etkileyecek! 2024 Şubat'a kadar uçuşlar iptal mi edilecek? İşte detaylar...

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Uçakla seyahat edecekler dikkat! 1 Temmuz'dan sonra uçuşlar ertelenebilir: Meğer nedeni...

ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, 1 Temmuz'dan sonra bazı uçuşların ertelenebileceğini açıkladı. Bu durumun sebebi ise yolcu jetlerinin 5G parazitiyle başa çıkacak şekilde altimetrelerini yükseltmemesi olarak belirtildi. Eğer bu önlem alınmazsa, havayolu şirketleri tarafından kullanılan bazı yolcu jetleri C-bandı 5G sinyalleri etrafında belirli düşük seviyelere inemeyecek. Bu durum, pilotların düşük görüşle iniş yaparken güvendikleri radyo dalgası yayıcılarına müdahale edip zarar verebileceği endişesiyle yolcuların güvenliğini tehlikeye atabilir. Bu nedenle Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından, yolcu jetlerinin 5G parazitine dayanıklı ekipmanlarla donatılması için önlemler alınmıştır. Havayollarının bu yeni ekipmanları Şubat 2024'e kadar yerleştirmesi gerekmese de, 1 Temmuz'a kadar onay almayan yolcu jetlerinin C-bandı 5G sinyalleri etrafında çalışmasına izin verilmeyecektir. Şubat 2024'ten sonra ise tüm yolcu jetlerinin bu yeni ekipmanlara sahip olması ve bu duruma hazır olması beklenmektedir.

5g uçuşları etkiliyor

ABD iç hava yolu filosunun çoğunluğu, uçakların yüzde 80'inden fazlasının modernizasyonuyla bu duruma hazır hale getirildi. Ancak uluslararası uçuşlar için ABD'ye gelen jetlerin yaklaşık yüzde 65'i hala gereken altimetrelerle donatılmamış durumda olduğu belirtiliyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, havayollarının kesintileri önlemek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ve ABD'ye uçuşlar için gerekli altimetrelerle donatılmış uçakları tercih edeceklerini ifade etti.

Air India havayolu şirketi, tüm uçaklarının bu gereksinime uygun olduğunu belirtti. Ancak Delta Air Lines ve JetBlue şirketleri, sırasıyla 190 ve 17 uçaklarıyla bu tarihi kaçıracaklar. Bu nedenle, söz konusu havayolu şirketlerinde 1 Temmuz'dan sonra uçuş ertelemeleri veya iptalleri yaşanabilir.

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