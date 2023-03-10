Uçakla seyahat edecekler dikkat! Bu yöntemle uçak biletini yüzde 20 daha ucuza alabilirsiniz!

Uçak seyahati yapacak vatandaşlar için yeni bir kampanya duyurusu geldi. Peki AnadoluJet bilet kampanyası şartları nedir? Tüm detaylar haberimizde.

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Uçakla seyahat edecekler dikkat! Bu yöntemle uçak biletini yüzde 20 daha ucuza alabilirsiniz!

Son zamanlarda sık sık artış gösteren ulaşım fiyatları sonrasında AnadoluJet yeni bir kampanya başlattı. Kampanyaya göre uçak biletinizi yüzde 20 indirimli alabilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANADOLUJET BİLET KAMPANYASI

AnadoluJet tarafından bildirilen habere göre ülke içindeki uçuşlarda geçerli yüzde 20 bilet indirimi yapılacak. Kampanya 11 Nisan'a kadar alınan biletlerde ve 13 Nisan'a kadar yapılan uçuşlarda geçerli olacak. Aile boyu vatandaşın faydalanması için düzenlenen yüzde 20 bilet indirim kampanyası kapsamında firma tarafından belirlenen şartları taşıyan aile üyeleri yüzde 20 indirimli şekilde uçabilecek. Kampanyadan faydalanabilmek için en az 3 aile üyesinin bilet alımı yapması gerekiyor. İnternet sitesi üzerinden bilet alımı yapılırken aynı soyisimli en az 3 kişinin ismi yazıldıktan sonra site otomatik olarak indirimi tanımlıyor. 

AnadoluJet Yüzde 20 İndirim

ANADOLUJET YÜZDE 20 İNDİRİM KAMPANYA KOŞULLARI

Kampanya aile içindeki herkesin faydalanmasını da sağlayacak. Standart, ExtraJet, KonforJet paketlerinden seçim yaptıktan sonra yolcu bilgilerine en az 3 aynı soyisimli aile bireylerinin ismi yazıldıktan sonra indirim otomatik olarak tanımlanacak. Kampanya kapsamında KKTC hariç, yurt içi direkt ve aktarmalı uçuşlar için alınan biletlerde indirim uygulanacak. Rezervasyon yapılırken en az 3 aynı soyisimli kişinin bilet alması, en fazla 9 olması gerekiyor. Kampanyadan faydalanmak için uçuş tarihi arasında en az 2 gün olması gerekiyor. Kampanyaya bebek yolcu tipi dahil edilmeyecektir. 

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