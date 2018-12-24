Uçakta doğan ’Benel’ bebek ABD’ye gitti

Türk Hava Yolları'nın Kinşasa-Libreville-İstanbul seferini gerçekleştiren yolcu uçağında doğan ve bir süredir hastanede bulunan "Benel" bebek, bugün Türk Hava Yolları'nın uçağı ile San Francisco aktarmalı Dallas'a gitti. Türkiye'deki tedavi masrafları THY tarafından karşılanan bebeğin ailesi, yetkililere teşekkür etti.

Türk Hava Yolları'nın 13 Aralık'taki Kinşasa-Libreville-İstanbul seferi sırasında yolculardan Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu Musuamba Mıchoukayembe, Nijer hava sahası üzerinde doğum yaptı. Sağlık durumu iyi olan anne ve bebeği, uçağın İstanbul'a inişinin ardından hastaneye götürüldü. 13 bin metre yükseklikte dünyaya gözlerini açan erkek bebeğe "Bennel" adı verildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçen anne Musuamba Mıchoukayembe ve Benel bebek, bugün taburcu edilerek Turkish Ground Services (TGS) personeli eşliğinde Atatürk Havalimanı'na geldi. Bennel bebek, annesi ve babası ile birlikte THY'ye ait uçakla San Francisco aktarmalı olarak Dallas'a gitti.

Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan baba Kayoka Renemukadi, "Ben doktorum, uçakta doğumunu gerçekleştirdik. Biz transit olarak ABD'ye gidecektik. Herkese teşekkür ederim" dedi.

Türkiye'den ayrılırken neşeli oldukları gözlenen aile ile Türk Hava Yolları ve TGS personeli uçağa binene kadar ilgilendi. Pasaporttan geçerken gazetecilere el sallayan aile, daha sonra uçağa gitti.

Kaynak: İHA