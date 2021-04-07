Uçakta fenalaştı! Ünlü şarkıcı Kibariye nefes almakta zorluk yaşadı

Ünlü şarkıcı Kibariye; İstanbul - İzmir seferini gerçekleştiren uçakta nefes almakta zorlandı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada ünlü şarkıcının İstanbul- İzmir uçağında fenalaştığı belirtildi.

NEFES ALMAKTA ZORLUK YAŞADI

Ünlü şarkıcı nefes almakta zorlandı. Kabin ekibi, Kibariye'ye ilk müdahaleyi yaptı.

VALİZLERİNİ YER HİZMETLERİ GÖREVLİLERİNİN YARDIMI İLE ALDI

Uçuş sonrası havalimanı sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan Kibariye'nin, valizlerini yer hizmetleri görevlileri yardımı ile aldığı öğrenildi.

KİBARİYE KİMDİR?

Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye arabesk müziğin sevilen isimlerinden biridir.

Kibariye hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Kibariye kimdir?