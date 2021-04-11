Uçakta kavga! Kadınlar saç saça baş başa birbirine girdi
Tunus - İstanbul seferini yapacak olan bir uçakta kavga çıktığı için uçak 5 saat gecikme yaptı.
Akıllara durgunluk veren olay, Tunus'ta meydana geldi. Tunus-İstanbul seferini yapacak olan uçak Tunus-Kartaca Uluslararası Havalimanı’nda kalkmadan önce yolcular bir anda birbirine girdi.
3 yolcu arasında yaşanan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi erkeklerin katılımı ile birlikte şiddetlendi.
KAVGA PANİĞE NEDEN OLDU
Tunus-İstanbul seferini yapacak olan uçakta yaşanan kavga yolcular arasında büyük paniğe neden oldu. Olay sonrası uçaktaki mürettebat, kavga eden yolcuları ayırmaya çalıştı ancak çabalar sonuç vermedi.
Kavga, Tunus-Kartaca Uluslararası Havalimanı’ndaki polis müdahalesi ile durduruldu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kavganın nedeni henüz bilinmezken, yaşanan durumdan dolayı uçak normal kalkış yapacağı saatten 5 saat gecikmeli olarak kalktı.
İşte olaya ilişkin görüntüler: