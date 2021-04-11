Görüntüler infial yaratmıştı! Cihangir sapığı yakalandıCihangir sapığı kim, yakalandı mı? Cihangir Sanatkarlar Parkı taciz olayı!WWE WrestleMania 37 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Wrestlemania 37 canlı izleUçakta kavga! Kadınlar saç saça baş başa birbirine girdi11 Nisan 2021 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Kayak yaparken bacağı kırılan Dr. Gülce Tunç 6 saatte kurtarıldıKararlar açıklandı! Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan ramazan ayı ile ilgili koronavirüs talimatnamesi!Korona tedavisi gören belediye meclis üyesi Fatih Amil hayatını kaybettiGurbetçi 12 yaşındaki Muhammed Talha'dan gurur verici başarıDikkat çeken araştırma! Hangi koronavirüs aşısının yan etkisi daha çok?
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Uçakta kavga! Kadınlar saç saça baş başa birbirine girdi

Uçakta kavga! Kadınlar saç saça baş başa birbirine girdi

Tunus - İstanbul seferini yapacak olan bir uçakta kavga çıktığı için uçak 5 saat gecikme yaptı.

Akıllara durgunluk veren olay, Tunus'ta meydana geldi. Tunus-İstanbul seferini yapacak olan uçak Tunus-Kartaca Uluslararası Havalimanı’nda kalkmadan önce yolcular bir anda birbirine girdi.

3 yolcu arasında yaşanan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi erkeklerin katılımı ile birlikte şiddetlendi.

KAVGA PANİĞE NEDEN OLDU

Tunus-İstanbul seferini yapacak olan uçakta yaşanan kavga yolcular arasında büyük paniğe neden oldu. Olay sonrası uçaktaki mürettebat, kavga eden yolcuları ayırmaya çalıştı ancak çabalar sonuç vermedi.

Uçakta kavga! Kadınlar saç saça baş başa birbirine girdi

Kavga, Tunus-Kartaca Uluslararası Havalimanı’ndaki polis müdahalesi ile durduruldu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kavganın nedeni henüz bilinmezken, yaşanan durumdan dolayı uçak normal kalkış yapacağı saatten 5 saat gecikmeli olarak kalktı.

İşte olaya ilişkin görüntüler:

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT