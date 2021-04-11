Uçakta kavga! Kadınlar saç saça baş başa birbirine girdi

Akıllara durgunluk veren olay, Tunus'ta meydana geldi. Tunus-İstanbul seferini yapacak olan uçak Tunus-Kartaca Uluslararası Havalimanı’nda kalkmadan önce yolcular bir anda birbirine girdi.

3 yolcu arasında yaşanan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi erkeklerin katılımı ile birlikte şiddetlendi.

KAVGA PANİĞE NEDEN OLDU

Tunus-İstanbul seferini yapacak olan uçakta yaşanan kavga yolcular arasında büyük paniğe neden oldu. Olay sonrası uçaktaki mürettebat, kavga eden yolcuları ayırmaya çalıştı ancak çabalar sonuç vermedi.

Kavga, Tunus-Kartaca Uluslararası Havalimanı’ndaki polis müdahalesi ile durduruldu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kavganın nedeni henüz bilinmezken, yaşanan durumdan dolayı uçak normal kalkış yapacağı saatten 5 saat gecikmeli olarak kalktı.

İşte olaya ilişkin görüntüler: