Uçakta mide bulandıran olay: Uyuyan kadının, göğsüne dokundu

Las Vegas - Washington seferini gerçekleştiren uçakta meyadana gelen olaya ilişkin edinilen bilgiye göre; Ivan Lopez Jr isimli kadın yolcu, uyuduğu sırada bir erkek yolcu, onun göğsünü ovuşturdu.

Kadın durumu fark edince, göğsüne bilerek dokunmadığını ve elinin çarptığını söyleyen adamın bu sözleri tepkiye yol açtı. Ivan Lopez Jr'ın şikayeti üzerine uçak görevlileri devreye girdi.

GÖREVLİLER TACİZ İDDİASINDA BULUNAN KADIN YOLCUNUN YERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Tartışmanın büyüyerek devam etmesi üzerine 12. koltukta oturan kadın, 21 numaralı koltuğa taşındı.

Ivan Lopez Jr, uçaktan inince yaşadığı anı anlatarak adamdan şikayetçi oldu. Genç kadının ifadesi üzerine adam gözaltına alındı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu anda tutuklu bulunan adamın, hakim karşısına çıkarılacağı aktarıldı.

TACİZCİ ADAM HAPİS CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA

Savcılık, olay hakkında iddianame de hazırladı. Söz konusu iddianamede, Ivan Lopez Jr'nin uçakta uyuduğu sırada göğsündeki el nedeniyle bir anda uyandığı ve tacizin yaklaşık 10 saniye sürdüğü detayına yer verildi. Taciz iddialarının odağındaki adam hakkında 2 yıla kadar hapis isteniyor.