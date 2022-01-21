Son dakika | Hemşire Ömür Erez'i öldüren cani tutuklandıUlu Cami'de cuma namazı sırasında ne oldu? | Açız diye bağıran kadın kim? | Burdur Valiliği son dakika açıklamasıKimyager (Madeni Yağ) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSpor Toto 1. Lig: Samsunspor – Kocaelispor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiCuma namazı sırasında 'açız' diye bağırdı! Valilikten şaşkınlık yaratan olaya ilişkin flaş açıklama: 2.32 promil alkollü çıktıBaz Morfin ne demek, TDK'ya göre Baz Morfin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Uçakta mide bulandıran olay: Uyuyan kadının, göğsüne dokunduOn Numara sonuçları 21 Ocak 2022 Cuma | On numara bilet sorgulama ekranı 21 Ocak 2022Son dakika | İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı! Hava Tahmin Uzmanı uyardıSon dakika: 21 Ocak 2022 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosu
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Uçakta mide bulandıran olay: Uyuyan kadının, göğsüne dokundu

Uçakta mide bulandıran olay: Uyuyan kadının, göğsüne dokundu

Olay, United Airlines'ın Las Vegas'tan Washington'a giden uçağında meydana geldi. Bir kadın yolcu uyuduğu sırada bir erkek yolcunun tacizine uğradı. Mide bulandıran olayın detaylarını aktaran genç kadın, şikayetçi oldu.

Uçakta mide bulandıran olay: Uyuyan kadının, göğsüne dokundu

Las Vegas - Washington seferini gerçekleştiren uçakta meyadana gelen olaya ilişkin edinilen bilgiye göre; Ivan Lopez Jr isimli kadın yolcu, uyuduğu sırada bir erkek yolcu, onun göğsünü ovuşturdu.

Kadın durumu fark edince, göğsüne bilerek dokunmadığını ve elinin çarptığını söyleyen adamın bu sözleri tepkiye yol açtı. Ivan Lopez Jr'ın şikayeti üzerine uçak görevlileri devreye girdi.

GÖREVLİLER TACİZ İDDİASINDA BULUNAN KADIN YOLCUNUN YERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Tartışmanın büyüyerek devam etmesi üzerine  12. koltukta oturan kadın, 21 numaralı koltuğa taşındı.

Ivan Lopez Jr, uçaktan inince yaşadığı anı anlatarak adamdan şikayetçi oldu. Genç kadının ifadesi üzerine adam gözaltına alındı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu anda tutuklu bulunan adamın, hakim karşısına çıkarılacağı aktarıldı.

TACİZCİ ADAM HAPİS CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA

Savcılık, olay hakkında iddianame de hazırladı. Söz konusu iddianamede, Ivan Lopez Jr'nin uçakta uyuduğu sırada göğsündeki el nedeniyle bir anda uyandığı ve tacizin yaklaşık 10 saniye sürdüğü detayına yer verildi. Taciz iddialarının odağındaki adam hakkında 2 yıla kadar hapis isteniyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT