UÇAKTA OLAY ÇIKARAN KADININ AVUKATINDAN TUTUKLULUĞA İTİRAZ

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek için kalkış hazırlıklarını yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağında, "Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım" dediği gerekçesi ile tutuklanan Nikar D.'nin avukatı, savcılığa başvurarak müvekkilinin akıl sağlığının tespiti için gözetim altına alınmasını talep etti. Avukat, müvekkilinin tutukluluğuna da itiraz ederek tahliyesine karar verilmesini istedi.

Önceki gün tutuklanan Nikar D.'nin Avukatı Faruk Lokman, müvekkilinin akıl sağlığının tespiti için savcılığa, tutukluluğa itiraz etmek için Sulh Ceza Hakimliği'ne, müvekkilinin oğlunun müvekkiline vasi olarak tayini için de 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

CEZAEVİNE GİRER GİRMEZ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Avukat Lokman, dilekçesinde, müvekkilinin tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildiğini belirterek, "Cezaevine girer girmez ruh ve sinir hastalığı fark edilerek cezaevi yönetimi ve doktorunun kararı ile Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmiş ve halen burada tutulmaktadır" dedi.

OĞLUNUN VASİ OLARAK ATANMASI İÇİN TALEPTE BULUNDU

Müvekkilinin oğlunun, müvekkiline vasi olarak atanması için İstanbul Anadolu 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurduklarını belirten Avukat Lokman, müvekkilinin Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde düzenli tedavi gördüğünü kaydetti.

AKIL SAĞLIĞININ TESPİTİ İÇİN GÖZETİM ALTINA ALINMASINI İSTEDİ

Avukat Lokman, müvekkilinin akli melekelerinin yerinde olup olmadığının tespiti için savcılık talimatı ile gözetim altına alınmasını talep etti.

TUTUKLANMASINA İTİRAZ ETTİ

Avukat Lokman ikinci itirazı Sulh Ceza Mahkemesi'ne yaptı. Avukat Lokman, bir üst mahkeme sıfatıyla İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne iletilmek üzere tutuklama kararını veren İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçe sundu.

Bu tutuklama kararının hukuka aykırı olduğunu savunan Avukat Lokman, "Müvekkilimin akıl sağlığının yerinde olmadığını soruşturmanın her evresinde dile getirilmiş ve gözetim altına alınması gerektiğini belirtilmiştir. Buna rağmen mahkeme, akıl sağlığının varlığını düşündüren şüpheli hareketleri olsa da tutuklama kararı vermiştir" dedi.

Müvekkilinin cezaevine gider gitmez hastaneye sevk edilerek gözetim altına alındığını hatırlatan Avukat Lokman, "Müvekkilim rahatsızlığı nedeni ile fiilen ve hukuken kendi sorumluluğunu taşıyacak, medeni ve yasal haklarını kullanabilecek durumda değildir" dedi.

Müvekkilinin mahkeme koridorunda beklerken sürekli olarak farklı hikayeler ve hayal dünyasına ait anılarını gerçekmiş gibi anlattığını kaydeden Avukat Lokman, müvekkili hakkındaki tutuklama kararının kaldırılmasını istedi.

MÜVEKKİLİNİN OĞLUNUN MÜVEKKİLİNE VASİ OLARAK ATANMASI İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU

Avukat Lokman, üçüncü başvuruyu da İstanbul Anadolu 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yaptı. Müvekkilinin akli melekelerinin yerinde olmadığını savunan Avukat Lokman, oğlunun müvekkiline vasi olarak atanmasını talep etti.

NE OLMUŞTU?

Nikar D., önceki gün sabah Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek üzere kalkış hazırlıkları yapan uçakta, "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" dediği gerekçesi ile polisler tarafından uçaktan indirilerek gözaltına alınmıştı.

Gözaltı işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilen Nikar D., tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından, "Hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Uçaktan arşiv görüntüler

-Adliyeye götürülmesi (arşiv)

-Avukatı Furkan Lokman röp

-Avukat Tuğba İncel'in açıklamaları

Kaynak: DHA