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  3. Uçakta rezalet! Ortalık karıştı

Uçakta rezalet! Ortalık karıştı

Uçakta, 55C nolu koltukta oturan kadın, uçuş chat sisteminden ekranına gelenleri görünce kısa süeli bir şok yaşadı. Kadın ekran görüntüsünü alıp popüler sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaşınca ortalık karıştı.

Uçakta rezalet! Ortalık karıştı 1113

Uçağa bindiğinde başına geleceklerden habersizdi, koltuğuna oturup aracın havalanmasını bekledi.