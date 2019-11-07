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  3. 'Uçan tekme'yle düşen gaspçı ve sevgilisi adliyede (2)

'Uçan tekme'yle düşen gaspçı ve sevgilisi adliyede (2)

Antalya'nın Kepez ilçesinde, evlilik hazırlığı yapan Deniz Tuzlalı'nın banka şubesinden çektiği parayı gasbetmeye çalışan Cengiz Ballı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, birlikte yaşadığı sevgilisi Dilber E. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

'Uçan tekme'yle düşen gaspçı ve sevgilisi adliyede (2)

BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBEST

Antalya'nın Kepez ilçesinde, evlilik hazırlığı yapan Deniz Tuzlalı'nın banka şubesinden çektiği parayı gasbetmeye çalışan Cengiz Ballı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, birlikte yaşadığı sevgilisi Dilber E. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

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