Uçan Türk’ler yaza damga vurdu

Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama Milli takımında yer alan Aras Elektrik Dağıtım Spor Kulübü sporcuları, performansları ile yaza damga vurdu. Uluslararası organizasyonlarda ülkemize getirilen FS puanları göğsümüzü kabartırken, Aras Elektrik Dağıtım A.Ş camiası da gurur yaşadı.

Erzurum Aras Elektrik Dağıtım Spor Kulübü kayakla atlamacıları, bu yaz Polonya, Slovenya, Avusturya ve Fransa'da yoğun yarış trafiğinde ülkemizi temsil etti. Türkiye Kayak Federasyonu adına Avrupa Spor Oyunları, Summer Cup ve Grand Prix'te atlayışlar yapan Aras Elektrik Dağıtım Spor Kulübü kayakçıları takdir topladı. Baş Antrenörlüğünü Frank Nejc'in yaptığı Milli takımımızda Samet Karta Antrenör, Fatih Arda İpcioğlu, Muhammet Ali Bedir ve Muhammet İrfan Çintımar sporcu olarak yer aldı.

Avrupa Oyunlarında Uçan Türk

İki kez ülkemizi Kış Olimpiyatlarında temsil ederek tarihe geçen Fatih Arda İpcioğlu, Polonya'daki Avrupa Spor Oyunlarına da damga vurdu. Avrupa Spor Oyunları "Geniş Tepe Yarışmasının ilk atlayışında arkadan rüzgar esmesine rağmen 14 sıradan final atlayışına katılmaya hak kazanan İpcioğlu, final yarışmasının en uzak mesafesini kat ederek Avrupa Oyunlarını 9. bitirdi. Aras Elektrik Dağıtım Spor'un milli gururu performansıyla alkış aldı. FIS Puanı Aldı Kayakla Atlamada yaz sezonu tüm hızıyla devam ederken Aras Elektrik Dağıtım Spor Kulübü kayakçıları Fransa'nın Courchevel bölgesinde Summer Grand Prix (Yaz Dünya Kupası) yarışına katıldı. Fatih Arda İpcioğlu finali görürken, şampiyonada 8. olma başarısını gösterdi. Girdiği yarışlarda

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FIS Puanı Alan

Milli kayakçı, üçüncü kez olimpiyatlara katılmak için önemli engelleri aştı. Takım arkadaşı Muhammed Ali Bedir de tarihinde ilk kez olimpiyata katılmak için ter dökmeye devam ediyor.

Akbaş Tebrik Etti

Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Fikret Akbaş, emin adımlarla 3. kez Olimpiyatlara koşan milli sporcuları Fatih Arda İpcioğlu'nu tebrik etti. Summer Prix'in yanı sıra Avrupa Spor Oyunlarında başarılı bir performans gösteren milli kayakçıya övgüler yağdıran Genel Müdür Akbaş, "Kayakla Atlama Milli Sporcumuz ve kulübümüzün sporcusu Fatih Arda İpcioğlu, Avrupa Oyunları Geniş Tepe turnuvasında finale kalarak Avrupa Oyunlarını 9. sırada bitirdi. Sporcumuzu kutluyor başarılarının devamını diliyoruz. İnşallah yolun sonu Olimpiyatlar" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)