Uçankuş TV kapandı mı, neden kapandı? Uçankuş TV battı mı?

Bir süredir maddi sorunlar ile boğuşan Uçankuş TV'nin kapatıldığı öğrenildi. Kanalı finanse eden Metin Güneş ile Can Tanrıyar arasında ekonomik anlaşmazlık yaşandığı, 130 çalışanın aylardır maaş almadığı iddia edildi.

UÇANKUŞ TV KAPANDI MI, NEDEN KAPANDI?

İddiaya göre Can Tanrıyar aylardır işyeri kirası, uydu ödemeleri, güvenlik ve yemek ücretlerini ödemedi. 2 aylık bir süredir de çalışanların maaşlarını yatırmadı.

Metin Güneş, yaklaşık 2 yıl ardından ortağı Can Tanrıyar’dan durum raporu istedi. Ancak Can Tanrıyar, raporu vermeden ortadan kayboldu.

Kapalı olan kanalın önüne giden eski çalışanların her gün tutanak tuttuğu da gelen bilgiler arasında.

UÇANKUŞ TV BATTI MI?

Öte yandan Tanrıyar, Uçankuş TV’yi geçtiğimiz aylarda Maslak’ta lüks bir binaya taşımıştı. 130 kişinin alacakları için gönüllü bir avukatın yardımcı olduğu öğrenildi.

Uçankuş’un internet sitesinde de son içeriğin 12 Mart tarihinde eklendiği dikkat çekti. Olayla ilgili ne ortaklardan şuan için herhangi bir açıklama yapılmazken, Tanrıyar’ın nişanlısının Instagram hesabından “karantinadayız, aşı sıramızın gelmesini bekliyoruz” paylaşımda bulunduğu görüldü.