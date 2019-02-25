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  3. “Ucasar Bebek” Uçhisar Kalkınma ve Dayanışma Derneği’nde sergilendi

“Ucasar Bebek” Uçhisar Kalkınma ve Dayanışma Derneği’nde sergilendi

Uçhisar Belediyesi, Kapadokya Sanat Tarih Müzesi ve Uçhisar Kalkınma ve Dayanışma Derneği El işleri Atölyesi işbirliği ile hazırlık çalışmaları 1.5 yıldır devam eden Uçhisar kasabasının yöresel ve folklorik özelliklerini taşıyan "Ucasar Bebek" modeli tasa

“Ucasar Bebek” Uçhisar Kalkınma ve Dayanışma Derneği’nde sergilendi

Uçhisar Belediyesi, Kapadokya Sanat Tarih Müzesi ve Uçhisar Kalkınma ve Dayanışma Derneği El işleri Atölyesi işbirliği ile hazırlık çalışmaları 1.5 yıldır devam eden Uçhisar kasabasının yöresel ve folklorik özelliklerini taşıyan "Ucasar Bebek" modeli tasarımı tamamlandı.

Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi kurucusu ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel Sanatlar Sanatkârı Sibel Radiye Gül'ün eğitmenliğinde Uçhisar'lı kadınlar "Ucasar Bebek" modeli üretimi yaptılar.

Uçhisarlı kadınların hazırlayıp diktiği bebekler Uçhisar Kalkınma ve Dayanışma Derneği'nde sergilendi.

Sergiye Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ve eşi Seçkin Artunay, Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi kurucusu Sibel Radiye Gül ve kasaba halkı katıldı.

“Ucasar Bebek” Uçhisar Kalkınma ve Dayanışma Derneği’nde sergilendi

“Ucasar Bebek” Uçhisar Kalkınma ve Dayanışma Derneği’nde sergilendi

Kaynak: İHA

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