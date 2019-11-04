UCİM’den Rektör Çakmak’a ziyaret

Saadet Özkan Efe önderliğinde kurulan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (Ucim), Erzurum İl Temsilcisi Av.Ayşegül Aydoğan ve Ucim Erzurum koordinatörleri Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı makamında ziyaret etti.

Çocuk istismarını engellemek adına neler yapacaklarını anlatıp, tamamen gönüllülük esası güden bir dernek olduklarını dile getiren Aydoğan, çocuklarımızın geleceğimiz olduğunu bu nedenle bir çocuğun hayatını değiştirmenin dünyayı değiştirmek olduğunu vurguladı.

Erzurum Teknik Üniversitesinin çalışmalarını yakından ve ilgiyle takip ettiklerini aktaran UCİM Erzurum koordinatörleri Erzurum Teknik Üniversitesi ile birlikte ortak çalışmalar yapmak, farkındalık eğitimleri ve çalıştaylar düzenlemek istediklerini belirtti ve misafirperverliğinden dolayı Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak'a teşekkür etti.

Rektör Çakmak: "Çocuk İstismarı ile Hepbirlikte Mücadele Etmeliyiz"

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin Erzurum'da yapılanmasından çok memnun olduğunu, çocuk istismarını engellemek için eğitimler düzenlemenin büyük önem arz ettiğini, bu bağlamda üniversitede yapılacak ya da yapılması planlanan etkinliklere ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyacaklarını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Çakmak, derneğin çalışmalarında başarılarının devamını dileyerek ziyaretlerinden ötürü Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği( UCİM) Erzurum İl Temsilcisi Av.Ayşegül Aydoğan ve UCİM Erzurum koordinatörlerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA