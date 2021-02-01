Ücretli Öğretmenlik devletin okullarda var olan öğretmen açığını kapatmak için geliştirdiği bir sistem olmakla birlikte son zamanlarda atamaların az olması ücretli öğretmenliği vazgeçilmez kılıyor. İleriki günlerde sadece sözleşmeli öğretmenlerle ilgili atama yapılması beklendiğinden ücretli öğretmenliğin uzun yıllar daha devam edeceği düşünülüyor. Peki 2021 ücretli öğretmen maaşları ne kadar? Ücretli öğretmen ne kadar maaş alır? Ücretli öğretmen AGİ alır mı? İşte tüm merak edilenler...

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR 2021?

2020 yılında Ücretli öğretmenlik maaşları ders saatine göre 16 TL aldıkları için ortalama olarak aylık 2.000 TL tutarında idi. 2021 yılı ocak-temmuz döneminde ek ders ücretlerine yapılan %7.33'lük zam sonrası ücretli öğretmenlerin maaşları da arttı.

2021 yılında temmuz ayına kadar geçerli olan ve ücretli öğretmenlerin haftalık ders saati sayısına göre alacakları maaşlar aşağıdaki gibidir;

Haftalık 15 saat ve aylık 60 saat dersi olan ücretli öğretmen 1.187,07 TL,

Haftalık 20 saat ve aylık 80 saat dersi olan ücretli öğretmen 1.582,76 TL,

Haftalık 25 saat ve aylık 100 saat dersi olan ücretli öğretmen 1.947,35 TL,

Haftalık 30 saat ve aylık 120 saat dersi olan ücretli öğretmen 2.283,16 TL maaş alacaktır.

Ayrıca evli olup eşi çalışmayan ücretli öğretmenler 53,67 TL eş yardımı ve her bir çocuk için 37,31 TL ek ödeme alacaktır.

*Ödemeler %15 vergi dilimine göre ve 1 ay 4 tam hafta olacak şekilde hesaplandı.

*Fiilen yerine getirilmeyen hiç bir dersin ücreti, ücretli öğretmenlere ödenmez.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞ HESAPLAMA

Ücretli öğretmen maaşı hesaplama yöntemi için örneğin haftada 25 saat derse girdiniz. 4 haftada 25 saat derse girdiğinizi hesaplarsak aylık 100 saat derse girmiş olursunuz. 100 saat ders için 14 gün SGK prim günü yapar ve brüt 2044,85 TL, net 1699,99 TL ücret alırsınız.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN KAÇ SAAT DERSE GİREBİLİR?

Ücretli Öğretmenlere haftalık (toplam) en fazla 30 saate kadar ders verilmektedir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN AGİ ALIR MI?

AGİ, 2008 yılından itibaren Bekar yada Evli olan işçi maaşının içerisinde yer almaktadır. Dolayısıyla AGİ, Ücretli Öğretmenlerin maaşına da eklenmektedir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞI NE ZAMAN ÖDENİR?

Maaş ödeme tarihi il ve ilçe’ye göre değişir. Ücretli öğretmenlerin maaş hesaplaması ve ödemesi yoğunluk oluşmaması adına kadrolu öğretmenlerden farklı tarihlerde yapılmaya çalışılır. Bu da genelde ayın 1’i ila 10‘u arasındadır. Genelde görev yaptığınız okul bordoruyu düzenledikten birkaç gün sonra maaş ödemesi yapılır. Bu yüzden maaşın ödenme tarihini en doğru şekilde Okulunuzdan yada bağlı olduğunuz İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Muhasebe bölümünden öğrenebilirsiniz.