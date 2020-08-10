Ücretli öğretmenlik başvuru şartları nelerdir? Ücretli öğretmenlik başvurusu için gerekli olan belgeler

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İl Milli Eğitim Müdürlüklerine ücretli öğretmenlik alımları başladı. Her yıl alınan başvurular için MEB tarafından tüm illerde uygulanan bir takvim mevcut değil. Bu nedenle başvuru yapacak kişilerin çalışmak istedikleri illerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü duyurularını takip etmesi gerekiyor. Başvuru yapmak isteyen öğretmen adayları için şartlar ve gerekli olan belgeler için haberimizi okuyabilirsiniz.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

E devlet ücretli öğretmenlik başvuru şartları aşağıdaki gibidir:

1) T.C vatandaşı veya KKTC vatandaşı olmak,

2) Öğretmenlik görevine engel olacak sağlık sorunu taşımamak,

3) Başvuru yapacak erkek bireyler için askerliğini yapmış, tecil ettirmiş veya muaf olmak,

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bağlanmış emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bulunmaması,

5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesindeki genel şartları taşımak,

6) Devlet memurluğundan ya da öğretmenlikten ihraç edilmeyi gerektiren ceza almamış olmak.

7) Ücretli öğretmenlik başvurusu için KPSS puanı şartı bulunmamakla birlikte, formasyon şartı bulunmamasına karşın formasyona sahip kişiler daha avantajlı olacak.

8) Eğitim Fakültesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Dil ve Tarih ve Coğrafya Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nun aşağıda alfabetik sıraya göre adları sayılan alanlarından mezun olanların başvuruları alınmaktadır.

9) Eğitim Fakültelerinin Okul Öncesi Öğretmenliği alanı mezunlarının ihtiyacı karşılayamaması durumunda görevlendirilmek üzere, Ev Ekonomisi Yüksek Okulu, Meslek Yüksek Okulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nun sadece Çocuk Gelişimi bölümü mezunlarının başvuruları da alınmaktadır.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

Ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak öğretmen adayları için gerekli olan belgeler şöyle:

Ücretli Öğretmenlik İçin Başvuru Dilekçesi bulunması, Diploma / Mezuniyet Belgesi / Çıkış Belgesinin Aslı ve Fotokopisi ve Nüfus Cüzdan Fotokopisinin olması gerekiyor. Ayrıca Sabıka Kaydı (e-Devlet sisteminden alınabilir), Formasyon Belgesi / Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi Fotokopisi, (Eğitim Fakültesi Mezunları hariç) (varsa), KPSS Sonuç Çıktısı (varsa) son olarak da Kurs/Seminer Belgesi (varsa) istenen belgeler arasında yer alıyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİ NEDİR?

Eğitim fakültelerinden yeni mezun olan ve KPSS sınavında yeterli puan alamamış dolayısıyla atanamamış kimi öğretmen adayları MEB‘in ders ücreti karşılığı görevlendirme yöntemiyle hizmet veriyor. Ücret anlamında pek de tatmin etmeyen rakamlara çalışılsa da öğretmenlik mesleğini yapmak isteyen mezunlar için güzel bir sistemdir. Diğer tarafdan MEB’e göre Ücretli Öğretmenlik; “Çeşitli nedenlerle öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı veya öğretmen ihtiyacı karşılanmakla birlikte, öğretmenin izin, rapor ve geçici görevlendirme gibi değişik nedenlerle ders görevlerini yerine getiremediği durumlarda eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülebilmesi ve öğrencilerin derslerinin boş geçmemesi için öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut (Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla) açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilmesi” şeklinde tanımlamaktadır.