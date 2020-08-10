Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman 2020-2021? E-devlet ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. 2020-2021 yılında ücretli öğretmen olarak görev yapmak isteyen pek çok kişinin gündeminde Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman 2020-2021 ve başvuru nasıl yapılır? soruları yer alıyor. İşte o konu hakkında merak edilen tüm soruların yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İl Milli Eğitim Müdürlüklerine ücretli öğretmenlik alımları başladı. Her yıl alınan başvurular için MEB tarafından tüm illerde uygulanan standart bir takvim bulunmuyor. Bu nedenle başvuru yapacak öğretmen adaylarının çalışmak istedikleri şehirlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü duyurularını takip etmesi gerekiyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet aracılığıyla ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak olan kişiler aşağıdaki adımları takip edecek:

Başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.

İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.

Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var." , "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilecek.

Yukarıdaki bilgiler tamamlandıktan sonra 'Kaydet ve İlerle' butonuna basılmalıdır.

'Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur. Tercih bilgilerinizi aşağıdan girmeye başlayabilirsiniz.' bildiriminin karşınıza çıkmasının ardından ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz içerisinden tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi belirtilen alandan seçmeniz zorunlu olacak.

İl ve ilçe tercihiniz ile birlikte branş belirtmeli, ikinci dönem de bu tercihlere göre çalışmak istiyorsanız 'İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.' seçeneğini işaretlemelisiniz.

Zorunlu olmamakla birlikte KPSS bilgileri yıl ve puan bilgisi tercih edilerek ekle ve kaydete basılmalı ve işlem sonlandırılmalıdır.

Görevlendirildiğiniz takdirde mezuniyet belgelerinizi ilgili ilçe ya da il milli eğitim müdürlüğüne ibraz etmeniz gerekmektedir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Ücretli öğretmenlik başvuru yapmak isteyen kişilerin aşağıdaki şartları sağlaması gerekiyor:

1) T.C vatandaşı veya KKTC vatandaşı olmak,

2) Öğretmenlik görevine engel olacak sağlık sorunu taşımamak,

3) Başvuru yapacak erkek bireyler için askerliğini yapmış, tecil ettirmiş veya muaf olmak,

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bağlanmış emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bulunmaması,

-5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesindeki genel şartları taşımak,

6) Devlet memurluğundan ya da öğretmenlikten ihraç edilmeyi gerektiren ceza almamış olmak.

7) Ücretli öğretmenlik başvurusu için KPSS puanı şartı bulunmamakla birlikte, formasyon şartı bulunmamasına karşın formasyona sahip kişiler daha avantajlı olacak.

8) Eğitim Fakültesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Dil ve Tarih ve Coğrafya Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nun aşağıda alfabetik sıraya göre adları sayılan alanlarından mezun olanların başvuruları alınmaktadır.

9) Eğitim Fakültelerinin Okul Öncesi Öğretmenliği alanı mezunlarının ihtiyacı karşılayamaması durumunda görevlendirilmek üzere, Ev Ekonomisi Yüksek Okulu, Meslek Yüksek Okulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nun sadece Çocuk Gelişimi bölümü mezunlarının başvuruları da alınmaktadır.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

1) Ücretli Öğretmenlik İçin Başvuru Dilekçesi

3) Diploma / Mezuniyet Belgesi / Çıkış Belgesinin Aslı ve Fotokopisi

3) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4) Sabıka Kaydı (e-Devlet sisteminden alınabilir)

5) Formasyon Belgesi / Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi Fotokopisi, (Eğitim Fakültesi Mezunları hariç) (varsa)

6) KPSS Sonuç Çıktısı (varsa)

7) Kurs/Seminer Belgesi (varsa)