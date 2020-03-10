Ücretli Öğretmenlik başvurusu ne zaman açıklanır 2020? Başvuru sonuçları açıklandı mı?

Ücretli Öğretmenlik başvurusu yapan öğretmen adayları merakla ve heyecanla sonuçlarını araştırıyor. Peki Ücretli Öğretmenlik başvurusu ne zaman açıklanır? Başvuru sonuçları ne zaman belli olacak 2020? Açıklandı mı? Tüm merak edilenler haberimizde...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının Ekim ayı itibariyle açıklanması bekleniyor. Başvuru sonuçları ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden veya okul müdürlüklerinden başvuru yapan adaylara kazandıklarına dair mesaj gönderiliyor veya telefon ile aranılıyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak olan vatandaşlar, şu adımları takip edecek;

1-Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.

2- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.

3- Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var." , "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilecek.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Ücretli Öğretmenlik İçin Başvuru Dilekçesi

Diploma / Mezuniyet Belgesi / Çıkış Belgesinin Aslı ve Fotokopisi (Yurtdışı okul mezunlarından denklik belgesi)

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Pedagojik Formasyon Belgesi / Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi Fotokopisi, (Eğitim Fakültesi Mezunları hariç) (varsa)

KPSS Sonuç Çıktısı (varsa)

Sabıka Kaydı (e-devlet Sisteminden alınabilir)

Kurs/Seminer Belgesi (varsa)

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞLARI NE KADAR?

Ücretli öğretmenlerin maaşı girdikleri ders saatine göre hesaplanır. Sabit maaş yoktur. Bir ücretli öğretmen bir haftada 30 ders saatine, ayda ortalama 120 ders saati derse girmektedir.Diğer bir husus ise ücretli öğretmenler tatillerde ek ders ücreti alamamaktadır. Ayrıca yarıyıl tatilinde maaş alamazlar.

Normal bir ayda ücretli öğretmenin toplam girdiği ders saati sayısını aylık olarak kabul edersek alacağı maaş:

- 1880 TL maaş alacaktır. (16 TL Ders saati ücretidir fakat belli bir ders saati sonrası AGİ(Asgari Geçim İndirimi Hesaba katıldığı için ders saati ücreti artmaktadır.)

- Yatırılacak sigorta pirim gün sayısı: 16 Gündür. Ücretli öğretmenlikte sigorta 30 gün olarak yatırılmamaktadır. 120 saat/ 8'e bölünmektedir. (Toplam ders saati günlük çalışma saatine bölünmektedir).

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1.1. Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapmış olmak,

1.2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

1.3. Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında (uzman ve usta öğretici dahil) Sigorta primi ödenmiş çalışma süresi, bu görevlerinden dolayı en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olmak, (540 günün hesabında yalnızca resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında çalışılan sürelerin toplamı esas alınacak, bunun dışındaki hiçbir durum dikkate alınmayacaktır.),

1.4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

1.5. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

1.6. Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

1.7. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

1.8. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

1.9. 2017 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

1.10. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

1.11. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK NEDİR?

Kadrolu ve Sözleşmeli Öğretmenler dışında kalan, Öğretmenlik yapabilecek statüdeki Öğretmen Adaylarının, verdikleri ders saatine göre ücretlendirdikleri ve Part-Time olarak Sigorta Girişlerinin yapıldığı bir öğretmenlik sistemidir.

Temel olarak Ücretli Öğretmenlik şu şekilde maddeler halinde açıklanabilir;

Maaşı Verilen Derse Göre Değişkendir,

Sigorta Ödemesi Girilen Ders Sayısına Göre Değişkendir, Alınabilecek Maksimum Ders Sayısında Part-Time yani 15-16 Gün Sigorta Ödemesi Yapılır,

Her Sene Başvuru Yapılması Gerekmektedir,

Başvurular İl – İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince Alınır,

Boş Olan İl – İlçe veya Köy Okullarına Atama Yapılır,

Boşluk Yoksa Atama Yapılmaz,

Okul Tatil İken Ödeme Yapılmaz,

Okul Tatil İken Sigorta Yatırılmaz,

Resmi Bayramlarda ve Tatillerde Ödeme ve Sigorta Ödemesi Olmaz,

Lisans, Ön Lisans, Uzman ve Usta Öğreticiler Ücretli Öğretmen Olabilir…