İstanbul16 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Ücretli plastik poşet uygulamasında yeni düzenleme

Ücretli plastik poşet uygulamasında yeni düzenleme

Plastik poşetlere ilişkin beyanların verilmesi ve tahakkuk eden miktarların ödenmesi süreleri yeniden düzenlendi.

Ücretli plastik poşet uygulamasında yeni düzenleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, yapılan değişiklikle satış noktaları tarafından satılan plastik  poşetlere ilişkin beyanların verilmesi ve tahakkuk eden miktarların ödenmesi sürelerinin yeniden düzenlendiği ifade edildi.

Buna göre, 2019 yılının Ocak ve Şubat aylarına ilişkin verilmesi  gereken beyannamelerin tarihi 24 Nisan, bu beyanlar üzerine ödenmesi gereken geri  kazanım katılım paylarının ödenmesi için ise 30 Nisan tarihi son gün olarak  belirlendi.

Bu doğrultuda geri kazanım katılım payı beyanname ve ödeme işlemleri  Gelir İdaresi Başkanlığınca yürütülecek.

Uygulamaya tabi satış noktalarının ocak, şubat ve mart aylarındaki  plastik poşet satışlarına ilişkin beyanname ve ödeme işlemlerini nisan ayı  içerisinde, Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen usuller çerçevesinde  gerçekleştirmeleri gerekecek.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.